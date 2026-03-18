¡HISTÓRICO! ¡Venezuela vence a Estados Unidos y se titula CAMPEÓN del Clásico Mundial de Béisbol!

¡De una forma histórica y conmovedora, la selección de béisbol de Venezuela venció este 17 de marzo a su par estadounidense 3 carreras por 2, titulándose campeona del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en la historia!
Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)
En el partido, desarrollado en el loanDepot Park en Miami, Florida, Venezuela se fue arriba en el tercer inning con una anotación de Salvador Pérez y luego, en el quinto, Wilyer Abreu bateó un cuadrangular solitario con elevado por el jardín central, poniendo el partido 2 a 0.
El partido se empató en el octavo inning cuando el estadounidense Bryce Harper hizo un jonrón con un corredor en base.
En el noveno inning, el venezolano Luis Arráez llegó a primera base por boleto y Javier Sanoja lo sustituyó como corredor emergente, robándose espectacularmente la segunda base:
Luego, Eugenio Suárez pegó un poderoso doble con línea por el izquierdo, permitiendo a Sanoja anotar y Venezuela se puso arriba 3 a 2.
Este es el momento en el que Daniel Palencia poncha al último bateador estadounidense para lograr la soñada victoria venezolana:
¡Es la primera vez que Venezuela logra el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en la historia!
Venezuela venció el sábado pasado a la selección de Japón en cuartos de final y a la de Italia en la semifinal ayer lunes. Antes de Venezuela, los campeones habían sido Japón en 2006 y 2009; República Dominicana en 2013, Estados Unidos en 2017 y Japón en 2023.