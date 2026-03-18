¡HISTÓRICO! ¡Venezuela vence a Estados Unidos y se titula CAMPEÓN del Clásico Mundial de Béisbol!

¡De una forma histórica y conmovedora, la selección de béisbol de Venezuela venció este 17 de marzo a su par estadounidense 3 carreras por 2, titulándose campeona del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en la historia!

En el partido, desarrollado en el loanDepot Park en Miami, Florida, Venezuela se fue arriba en el tercer inning con una anotación de Salvador Pérez y luego, en el quinto, Wilyer Abreu bateó un cuadrangular solitario con elevado por el jardín central, poniendo el partido 2 a 0.

El partido se empató en el octavo inning cuando el estadounidense Bryce Harper hizo un jonrón con un corredor en base.

En el noveno inning, el venezolano Luis Arráez llegó a primera base por boleto y Javier Sanoja lo sustituyó como corredor emergente, robándose espectacularmente la segunda base:

Luego, Eugenio Suárez pegó un poderoso doble con línea por el izquierdo, permitiendo a Sanoja anotar y Venezuela se puso arriba 3 a 2.

Este es el momento en el que Daniel Palencia poncha al último bateador estadounidense para lograr la soñada victoria venezolana:

¡Es la primera vez que Venezuela logra el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en la historia!

Venezuela venció el sábado pasado a la selección de Japón en cuartos de final y a la de Italia en la semifinal ayer lunes. Antes de Venezuela, los campeones habían sido Japón en 2006 y 2009; República Dominicana en 2013, Estados Unidos en 2017 y Japón en 2023.