Tips sobre el concierto de Bad Bunny en el SuperBowl, para personas que no soportan a Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio, músico puertorriqueño mejor conocido como Bad Bunny, es un personaje controversial. Muchas de sus canciones y letras han sido blanco de críticas por denigrar y cosificar a la mujer, hipersexualización, hablar con frecuencia del consumo de drogas ilegales, violencia y otros temas que se consideran dañinos, en particular a los más jóvenes. Sin embargo, su participación y su concierto este domingo en el entretiempo del SuperBowl LX (tal vez uno de los espectáculos más vistos en Estados Unidos) ha dado mucho de qué hablar.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Si bien no se pueden negar muchas de las críticas a la música, la pronunciación y el estilo de Bad Bunny, el artista también ha usado su popularidad para resaltar problemas sociales de Puerto Rico y aumentar el apoyo a la identidad y el gentilicio puertorriqueño y latinoamericano.

El concierto ocurre en medio del conflicto en Estados Unidos entre su presidente Donald Trump, empresario quien se ha valido de posiciones supremacistas y de ultraderecha para llegar al poder en dos ocasiones; y los migrantes a ese país, en particular los migrantes latinos.

Trump ha polarizado su propio país al bloquear la llegada de migrantes en las fronteras, expulsar a decenas de miles de ellos (a menudo llevándolos a cárceles en otros países, como el Cecot en El Salvador); eliminar numerosos mecanismos para su legalización, y emitir declaraciones xenofóbicas constantes contra los latinos. Esto no sólo ha causado un fuerte rechazo de la población latina, sino de blancos y afrodescendientes que no están de acuerdo con estas acciones.

Trump también aumentó el presupuesto, el personal y los poderes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que se ha convertido en un cuerpo represivo y persecutorio en contra de cualquier persona que no parezca anglosajona. En sus acciones, han asesinado tanto a migrantes latinos como a ciudadanos estadounidenses.

El ICE ha sido acusado de violación de derechos humanos por organizaciones estadounidenses e internacionales: la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Es frecuentemente comparado con la Gestapo de la Alemania nazi por esta razón.

Hace 4 meses la NBC, cadena que tiene los derechos de la Super Bowl y que ya ha tenido varios encontronazos con Trump, difundió que Bad Bunny sería el músico encargado del entretiempo del Super Bowl. Pocos días después, en el conocido programa humorístico Saturday Night Live, Benito anunció: “Faltan cuatro meses. Aún tienen tiempo para aprender español”, enfatizando que su show no sería en inglés.

El concierto

El idioma español fue mayoritario en el evento. El espectáculo empezó con el mensaje “Benito Antonio Martínez Ocasio presenta… el espectáculo del medio tiempo del Súper Tazón”.

El concierto del Superbowl tuvo como escenario una fantasía de palmeras, cañas de azúcar y azoteas de dos edificios del Morro del Viejo San Juan, con su mercado La Marqueta, su casita, su barbería y una licorería que decía, simplemente, “Conejo”.

Bad Bunny inició el concierto cantando “Titi me preguntó”, llevando un balón de fútbol americano, mientras caminaba entre cañizales rodeado de trabajadores trabajando con machetes. Caminaba también entre vendedores de cocos fríos y piraguas (raspados), señores jugando dominó, muchachas haciendo uñas y trabajando en obras de construcción.

Al cantar "Yo perreo sola", Benito pasó a lo que se esperaba de él como artista del género: cantando reguetón junto a junto a numerosas bailarinas que estaban… pues… perreando. La inmensa pantalla gigante del estadio Levi's de San Francisco colocaba las palabras "PERREO PERREO", junto a las letras de las canciones. Para algunos, se trató de ver el baile como un acto de resistencia.

, Benito pasó a lo que se esperaba de él como artista del género: cantando reguetón junto a junto a numerosas bailarinas que estaban… pues… perreando. La inmensa pantalla gigante del estadio Levi’s de San Francisco colocaba las palabras “PERREO PERREO”, junto a las letras de las canciones. Para algunos, se trató de ver el baile como un acto de resistencia.

Al sonar “Gasolina” de Daddy Yankee, Benito recordó: “Estás escuchando música de Puerto Rico, de los barrios y los caseríos”.

El viraje en el concierto de Benito inició cuando, tras la escenificación de una boda, apareció sorpresivamente Lady Gaga cantando “Die With a Smile” (una balada que hizo junto a Bruno Mars), pero en versión salsa, junto al conjunto puertorriqueño Los Sobrinos. La cantó y luego bailó junto a Benito su canción “Baile inolvidable”. Un guiño a la unión y convivencia de culturas que hacen tan variado a Estados Unidos.

Luego el artista pasó a cantar “ Nuevayol ” (su versión de “Un verano en Nueva York” del Gran Combo), con una coreografía salsera espectacular con decenas de bailarines.

” (su versión de “Un verano en Nueva York” del Gran Combo), con una coreografía salsera espectacular con decenas de bailarines. En el evento, Bad Bunny entregó a un niño uno de los premios Grammy que logró el domingo pasado. El niño eran un actor, Lincoln Fox, cuya carita recordaba a la de Liam Conejo, el pequeño de cinco años detenido en Minneapolis y convertido en símbolo de la agresiva política migratoria de la Casa Blanca.

¿Y qué más pasó en el concierto?

En otro momento del mismo, trabajadores de electricidad escalan postes eléctricos y luego el propio Benito también lo hace, dando paso a la canción “El apagón”.

Esta canción fue lanzada en 2022 siendo, en parte, una celebración del orgullo boricua pero también una canción de denuncia de los problemas gravísimos en la isla de Puerto Rico: los cortes de energía tras la privatización del servicio eléctrico y la gestión de LUMA Energy, que subió enormemente las tarifas y dejaba por horas a regiones de la isla sin electricidad, incluyendo hospitales.

los cortes de energía tras la privatización del servicio eléctrico y la gestión de LUMA Energy, que subió enormemente las tarifas y dejaba por horas a regiones de la isla sin electricidad, incluyendo hospitales. Además, “El Apagón” denunció cómo a los puertorriqueños que habitaban determinadas zonas de la isla se les estaba obligando a irse de sus hogares, pues los edificios donde residían alquilados eran comprados por empresarios extranjeros ricos ( gentrificación ).

denunció cómo a los puertorriqueños que habitaban determinadas zonas de la isla se les estaba obligando a irse de sus hogares, pues los edificios donde residían alquilados eran comprados por empresarios extranjeros ricos ( ). También denuncia la privatización de las playas a manos de grandes empresas privadas de bienes raíces.

a manos de grandes empresas privadas de bienes raíces. Bad Bunny se apartó del formato normal de los videos musicales, e hizo con “El Apagón”, un documental de 20 minutos llamado “Aquí vive gente”, que expone la crisis de vivienda en la isla, realizado por la periodista independiente Bianca Graulau, entrevistando a numerosos afectados.

Bad Bunny - El Apagón - Aquí Vive Gente (Video Oficial) | Un Verano Sin Ti

La frase “Ahora todos quieren ser latinos, pero no. Les falsa sazón, batería y reguetón”, parte de la letra de El Apagón cantada por Bad Bunny en el SuperBowl, fue una de las más repetidas en redes sociales.

Ricky Martin y Lo que pasó en Hawaii

Ricky Martin, otro ídolo puertorriqueño quien también ha penetrado el mercado anglosajón, cantó “Lo que le pasó a Hawaii” en el SuperBowl, canción que Bad Bunny lanzó en 2025 y se está convirtiendo, poco a poco, en parte de los repertorios de los activistas antiimperialistas y anticolonialistas de todo el mundo.

Parte de la letra de esa canción dice: “Quieren quitarme el río y también la playa / Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya / No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai / Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”.

También dice: “Aquí nadie quiso irse, quien se fue sueña con volver / Si algún día me tocara, que mucho me va a doler / Otra jíbara luchando, una que no se dejó / No quería irse tampoco y en la isla se quedó”.

Y, ¿qué le pasó a Hawaii?

Dicha isla, hasta el siglo XIX, era una monarquía formada por los descendientes de los diferentes pueblos originarios que pueblan la isla.

Su economía comenzó a ser dominada por terratenientes y empresarios estadounidenses dedicados a la caña de azúcar. En 1887, este grupo de empresarios obligó al rey Kalākaua a firmar una nueva constitución bajo amenaza armada. Se le quitó gran parte del poder al monarca y se le dio el derecho a voto solo a los propietarios de tierras ricos (en su mayoría extranjeros), dejando a los nativos sin voz.

BAD BUNNY - LO QUE LE PASÓ A HAWAii (Visualizer) | DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Cuando la reina Liliʻuokalani intentó restaurar el poder de la monarquía y los derechos de los nativos, los empresarios estadounidenses organizaron un golpe de Estado.

El ministro de Estados Unidos en Hawaii ordenó el desembarco de marines estadounidenses para “proteger intereses”, lo que intimidó a la reina y la obligó a abdicar para evitar un derramamiento de sangre.

Estados Unidos, tras promulgar una constitución al estilo estadounidense y abolir la monarquía hawaiana, decidió la anexión de Hawaii en 1898 como territorio. La necesidad de tener una base militar allí para dominar el océano Pacífico influyó en la decisión. Hawaii no obtendría la categoría de estado hasta 1959.

"Lo que le pasó a Hawaii" es una obvia referencia a estos hechos, y una comparación con lo que le podría ocurrir a Puerto Rico. ¿Y a Groenlandia? También.

es una obvia referencia a estos hechos, y una comparación con lo que le podría ocurrir a Puerto Rico. ¿Y a Groenlandia? También.

América como continente

El final fue espectacular. Mientras sonaba la canción “Café con Ron”, gente corría con las banderas de todos los países del continente. Benito recibió de nuevo el balón de fútbol americano, y gritó el clásico “God Bless America” (Dios bendiga a América), frase que los estadounidenses usan respecto a sí mismos, pues para ellos ‘America’ es solamente su propio país, Estados Unidos.

Pero Benito continuó, con su balón en la mano, recitando los nombres de todos los países del continente, desde el sur hacia el norte: “Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jaimaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, y mi homeland, mi patria, Puerto Rico”.

Su mensaje es obvio: América no es sólo un país, América somos todos.

Músicos hacían resonar tambores alrededor de Bad Bunny, y la pantalla en el fondo mostraba la frase en inglés: “The only thing more powerful than hate is love” (la única cosa más poderosa que le odio es el amor).

Benito mostró muy rápidamente el balón a la cámara. Decía la frase: “Together we are America” (Juntos somos América). “¡Seguimos aquí!”, dijo en tono desafiante. Lanzó el balón al piso, como anotando un touchdown, para terminar.

Otros detalles

La bandera de Puerto Rico que usaba Benito al cantar “El apagón” es la que usan los partidarios de la independencia de la isla, con el tono azul claro característico, distinto al azul oscuro tradicional.

Mientras cantaba “Nuevayol”, Benito recibe una bebida de una mujer de la tercera edad, quien le sonríe felizmente: se trata de Toñita (María Antonia Cay), señora de 85 años nacida en Juncos, Puerto Rico, dueña del Caribbean Social Club, negocio que lleva más de 50 años siendo una especie de refugio para los latinos que viven en Nueva York y que buscan pasar una noche como si estuvieran en su natal país.

Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba y Ronald Acuña aparecieron en diferentes escenas del concierto.

Uno de los primeros en levantar su voz en contra del espectáculo fue Donald Trump en un post en su red social Truth, que hizo apenas minutos después de terminado el espectáculo, afirmando que “nadie entiende ni una palabra de lo que están diciendo” y que “el espectáculo es molesto, en especial para los niños que lo están viendo”.

Uno puede entender las objeciones de padres preocupados, pero no las de Donald Trump. Él primero debería responder a los numerosos señalamientos que se le hacen por aparecer miles de veces en los archivos de Jeffrey Epstein, señalándolo de ser culpable, o al menos cómplice de pedofilia.

Con este texto no se pretende reconciliar a nadie con Bad Bunny, pero al menos debemos entender que su posición en este momento, en Estados Unidos, es justa, valiosa y necesaria.