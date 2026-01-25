Toma Cultural regala arte y tradiciones a residentes de la parroquia Altagracia

Desde la plaza Las Mercedes, parroquia Altagracia, este sábado 24 de enero, el equipo del circuito comunal Simón Bolívar realizó la toma “Nuestra Cultura es la Paz”, donde niños, niñas, adultos y abuelos se reunieron para leer, bailar, cantar y pintar por la paz.

Texto: Alba Ciudad (Oriana Chirinos) / Fotos: Luis Hernández, Misión Cultura

En este sentido, la viceminista de cultura, Karen Millán, afirmó que a pesar de la agresión imperial que sufrió Venezuela a inicios de año “seguimos en pie de lucha defendiendo nuestro derecho a transitar la vida en esperanza y a construir nuestros sueños.”

Asimismo, agregó que “con el poder comunal, el amor y la solidaridad, ha sido una tarde hermosa de compartir saberes, de muestras artísticas, un encuentro amoroso y productivo donde reivindicamos que la comuna es el centro de nuestro corazón”.

Desde el stand de la Fundación Librerías del Sur, el viceministro de Fomento para la Economía Cultural, Raúl Cazal, exaltó que esta actividad “permite poder tener un contacto con la comuna respectiva, las que están aquí, las más cercanas y poder hacer actividades con los adultos mayores, con los jóvenes y los niños.”

También explicó que esta iniciativa “corresponde al año pasado, en el número 25 se hicieron 25 títulos para ese año y son libros que tienen que ver con los mitos indígenas, con nuestra literatura, la poesía y la narrativa.”

Por otro lado, la Diputada a la Asamblea Nacional (AN), Gabriela Simoza, acompañó el evento resaltando las actividades “que expresan lo que somos como pueblo, un pueblo que ama su identidad. Pero además, a través del arte, venimos a hacer una denuncia: Nuestro pueblo ha venido a denunciar por esa agresión que se ha hecho en contra de nuestra soberanía”.

Como representante de la Fundación de Museos Nacionales (FMN), Arianna Ruíz, del departamento de educación del Museo de Bellas Artes (MBA), informó que el museo ofrece diversas prácticas artísticas “para acompañar a las personas con actividades recreativas, plásticas e interesantes, como la serigrafía, el mosaico y el collage”.

El grupo Esencia de Mi Tierra, bajo la dirección de Francesca Ramírez, presentó cuatro piezas (contemporáneas y nacionalistas) con música de Juan Vicente Torrealba y el Ensamble B11. También hubo talleres de muñequería y estampado de camisas con el lema “nuestra cultura es la paz”.

Por último, como parte del público, la señora Hilda Palacios, de la parroquia Antímano, comentó que escogió el libro “Dos Historias: Blanca Margarita y María Cecilia” del stand de Librerías del Sur, porque “me llamó mucho la atención y me pareció una historia muy bella”. También, la poeta de la parroquia Altagracia, Antonia Mabal, comentó que “en este momento que está pasando Venezuela tenemos que estar unidos”.