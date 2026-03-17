“Iniciamos la guerra por presión de Israel”: Renuncia jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE.UU.

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, ha presentado su renuncia al presidente Donald Trump, argumentando que su conciencia no le permite “apoyar la guerra en curso en Irán”.

Texto: Actualidad RT

“Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso grupo de presión estadounidense”, escribió Kent en la carta, al notificar que abandona el cargo esta misma jornada.

Tras destacar que apoya los valores y la política exterior por la que Trump abogaba en 2016, 2020 y 2024, Kent indicó que hasta junio de 2025 el presidente de EE.UU. entendía que “las guerras en Oriente Medio son una trampa” que le “robó” a su país las vidas de sus patriotas y “agotó la riqueza y prosperidad” de la nación.

“Como veterano desplegado en combate en 11 ocasiones y como hombre que perdí a mi amada esposa Shannon en una guerra fabricada por Israel mientras prestaba servicio, no puedo apoyar que se envíe a la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no trae ningún beneficio al pueblo estadounidense ni justifica el coste de vidas estadounidenses“, declaró.

Como jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Kent estaba al mando de una agencia encargada de analizar y detectar amenazas terroristas. Antes de incorporarse al Gobierno de Trump, realizó dos campañas fallidas para ser congresista en el estado de Washington. También sirvió en el Ejército, con 11 despliegues como Boina Verde seguidos de trabajo en la CIA.

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