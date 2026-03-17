“Iniciamos la guerra por presión de Israel”: Renuncia jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE.UU.

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, ha presentado su renuncia al presidente Donald Trump, argumentando que su conciencia no le permite “apoyar la guerra en curso en Irán”.
Texto: Actualidad RT
“Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso grupo de presión estadounidense”, escribió Kent en la carta, al notificar que abandona el cargo esta misma jornada.
Tras destacar que apoya los valores y la política exterior por la que Trump abogaba en 2016, 2020 y 2024, Kent indicó que hasta junio de 2025 el presidente de EE.UU. entendía que “las guerras en Oriente Medio son una trampa” que le “robó” a su país las vidas de sus patriotas y “agotó la riqueza y prosperidad” de la nación.
“Como veterano desplegado en combate en 11 ocasiones y como hombre que perdí a mi amada esposa Shannon en una guerra fabricada por Israel mientras prestaba servicio, no puedo apoyar que se envíe a la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no trae ningún beneficio al pueblo estadounidense ni justifica el coste de vidas estadounidenses“, declaró.
Como jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Kent estaba al mando de una agencia encargada de analizar y detectar amenazas terroristas. Antes de incorporarse al Gobierno de Trump, realizó dos campañas fallidas para ser congresista en el estado de Washington. También sirvió en el Ejército, con 11 despliegues como Boina Verde seguidos de trabajo en la CIA.
La Casa Blanca explota tras las acusaciones
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió un extenso comunicado defendiendo la decisión del presidente Donald Trump de atacar a Irán. La declaración, publicada en X, también respondía a la carta de renuncia del director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, quien afirmó que su marcha se debe a que no puede «en buena conciencia» apoyar las agresiones hacia la nación persa.
«La absurda acusación de que el presidente Trump tomó esta decisión influido por otros, incluso por países extranjeros, es a la vez insultante y ridícula. Trump ha sido extraordinariamente coherente y lleva décadas diciendo que Irán nunca debió poseer un arma nuclear», escribió Leavitt.
Asimismo calificó como falsa la afirmación de que «Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación», argumentando que Trump «contaba con pruebas sólidas y convincentes de que Irán planeaba atacar primero a Estados Unidos».
«El régimen iraní es malvado. Ha matado con orgullo a estadounidenses, ha librado una guerra contra nuestro país y nos ha amenazado abiertamente hasta el mismo lanzamiento de la Operación Furia Épica», continuó la secretaria, agregando que la nación persa estaba ampliando «agresivamente» sus capacidades militares para «darse a sí misma inmunidad».
Con respecto a por qué Trump actuó junto con Israel, Leavitt dijo que se trató de una decisión estratégica que «reduciría en gran medida el riesgo para las vidas estadounidenses» en un primer golpe de represalia de Irán. «Todo esto llevó al presidente Trump a concluir que esta operación militar era necesaria para la seguridad nacional de Estados Unidos», concluyó.