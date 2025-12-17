Trump ordena un bloqueo “a todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo en la noche de este martes una publicación en su cuenta en la red social Truth, de su propiedad, anunciando “un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”.

Texto: RT y Alba Ciudad

En el destemplado texto, bastante característico de su persona, Trump anunció que Estados Unidos ha rodeado “completamente” a Venezuela por vía marítima y aseguró que no se retirará de allí hasta tanto el país suramericano no devuelva supuestos activos que, según él, Venezuela le habría “robado” a Washington.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esto solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a EE.UU. todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, escribió el mandatario en Truth Social.

No especificó cuál es ese petróleo, tierras ni activos que él afirma que le robaron, ni ofreció respaldo a sus afirmaciones, que se producen en el contexto de lo que Caracas ha denunciado como una “agresión” contra su soberanía y un intento de apropiarse de sus recursos naturales.

Del mismo modo, Trump cargó contra el Gobierno venezolano, al que tachó de “régimen ilegítimo” y acusó sin pruebas de usar “el petróleo de […] yacimientos robados para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, sobre la base de lo cual decretó una prohibición dirigida evitar que cualquier buque transporte crudo venezolano.

Nuevamente, no explicó de qué se trata cuando habla de “yacimientos robados”.

“Organización terrorista extranjera”

El texto de Trump continuó: “Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela“.

A modo de cierre, el dignatario estadounidense insistió en otros señalamientos infundamentados, como que Caracas supuestamente envió “inmigrantes ilegales y criminales” a EE.UU., al tiempo que afirmó que la Casa Blanca “no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen” a su país, ni que “un ‘régimen hostil’ se apodere” de un petróleo que reclama como suyo, pese a que está localizado en territorio venezolano.

A continuación, el texto del mensaje de Trump y su traducción al español:

“No nos vamos a rendir”

Más temprano este martes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, reiteró que, pese a la prolongada agresión estadounidense, su país derrotará “a la oligarquía y al imperialismo en cualquier circunstancia“.

“Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión multidimensional que va desde el terrorismo psicológico hasta la piratería de los corsarios que asaltaron el petróleo y que tiene múltiples formas de acción. Venezuela, ¿que ha demostrado? […]. Que Venezuela es un país fuerte, que tiene un poder verdadero. Y hemos demostrado que estamos preparados para seguir nuestra marcha. Y, es más: que estamos preparados para acelerar la marcha de una revolución profunda que le dé el poder al pueblo, completa y definitivamente”, aseveró en una alocución este martes con trabajadores venezolanos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó el pasado viernes que su país no renunciará en ninguna circunstancia a la defensa de su soberanía. “El Gobierno de EE.UU. debe saber que nosotros no nos vamos a rendir. Es un imposible histórico para nosotros rendirnos, después de las lecciones de historia que tenemos, que nos han dado nuestros libertadores y libertadoras”, advirtió el alto funcionario en un discurso televisado.

Entretanto, la ciudadanía se ha volcado sistemáticamente a las calles a manifestar su apoyo a las autoridades y en rechazo a la política de acoso estadounidense, que podría incluir el uso de la fuerza. El pasado 10 de diciembre se añadió el repudio al robo de un tanquero que transportaba petróleo venezolano en el mar Caribe, acción que fue denunciada por Caracas esta misma jornada ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Asimismo, desde agosto pasado, las autoridades bolivarianas han organizado jornadas de alistamiento y entrenamiento de milicianos, así como diversos ejercicios defensivos en los que participan tanto civiles como militares.