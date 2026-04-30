La peregrinación contra las sanciones llega este jueves a Caracas

Miles de ciudadanos procedentes de todos los confines de Venezuela confluyen este jueves en la capital para exigir el fin de las medidas coercitivas unilaterales, culminando una movilización de doce días que recorrió el país bajo la consigna de una “Venezuela sin sanciones y en paz”.



El punto de encuentro, fijado a las 11:00 a.m. en el sector Jardín Botánico de la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, representa el cierre de la primera fase de la Gran Peregrinación Nacional que inició el pasado 19 de abril.

Caracas recibe a ciudadanos procedentes de todos los estados, quienes durante estos últimos días han tomado las calles para denunciar el impacto humanitario de las sanciones, argumentando que estas no afectan a una estructura política, sino que golpean directamente la cotidianidad y el sustento de cada familia venezolana.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de presidenta encargada Delcy Rodríguez, se presenta como un acto de unidad nacional que trasciende las diferencias partidistas para priorizar la recuperación del futuro del país y el derecho a una vida digna.

Durante casi dos semanas de caminata ininterrumpida por el territorio nacional, los participantes han portado el mensaje de que el cese del bloqueo económico es la condición indispensable para la estabilidad social.

La llegada a la capital venezolana marca el hito final de un despliegue logístico y humano que busca visibilizar ante la comunidad internacional la urgencia de levantar las restricciones que asfixian la economía local.

El ambiente en Caracas refleja la culminación de un esfuerzo colectivo que pretende convertir el cansancio de los kilómetros recorridos en una fuerza política y social capaz de impulsar un cambio en la política exterior hacia Venezuela, reafirmando la soberanía y la búsqueda de un consenso nacional por la paz.

Este miércoles, desde el estado Aragua, la presidenta encargada Delcy Rodríguez enfatizó que la unidad nacional constituye la herramienta principal para superar las dificultades financieras impuestas desde el exterior durante más de una década.

En ese contexto, reiteró el llamado a la comunidad internacional para que Venezuela recupere su libertad comercial plena sin condicionamientos externos.

Concierto

Para el cierre de esta jornada se tiene previsto la realización de un concierto en el parque Simón Bolívar de La Carlota. De acuerdo con lo informado en días pasado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se dispondrá de ocho tarimas, en honor a las estrellas del tricolor nacional.