Maduro propone protesta internacional en puertos del mundo en contra de la piratería del gobierno de EE.UU.

Para defender el derecho a la libertad de comercio del principal producto de exportación de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros propuso realizar una protesta internacional de trabajadores petroleros, gasíferos y marinas mercantes en contra de la piratería del gobierno de Estados Unidos, país que el pasado 10 de diciembre tomó por la fuerza un buque petrolero privado que transportaba millones de barriles de petróleo venezolano.

Texto: Prensa Presidencial

El Jefe de Estado denunció nuevamente que «el gobierno de Estados Unidos pretende imponer, otra vez, la patente de corso en el mundo». A su juicio, «la defensa de la libertad de comercio y la paz del Caribe y de Venezuela es la defensa de la libertad de comercio y la paz del mundo entero».

Maduro propone protestas mundiales contra la piratería de EE.UU. y el robo de buques petroleros

En su discurso durante el Congreso de Trabajadores realizado en Caracas, este martes, el Mandatario nacional reiteró la diferencia entre piratas y corsarios, que había explicado este lunes.

Recordó que, en los siglos XVIII y XIX, los piratas eran bandidos que se dedicaban a saquear barcos en el mar y poblaciones en tierra firme.

eran bandidos que se dedicaban a saquear barcos en el mar y poblaciones en tierra firme. Y los corsarios eran piratas que recibían una autorización o “patente de corso” de parte de un imperio (como el español o el británico), que les daba permiso para hacer robos y saqueos a los enemigos de ese imperio.

Sus acciones fueron lo suficientemente rechazadas, lo que originó que en América del Sur se disparara el proceso popular de independencia dirigido por el Libertador Simón Bolívar. «De allí salió la conciencia patriótica, independentista, rebelde. Primero fue una rebeldía contra los piratas y corsarios, contra el bloqueo económico, y después vino la rebeldía y la liberación completa de toda Suramérica por nuestros padres libertadores y nuestras madres libertadoras», explicó el Presidente.

En estas líneas de acción, el Dignatario Nacional solicitó a todos los trabajadores del país a activarse y a organizar las fuerzas de la clase obrera en todos los puertos del mundo, «a la clase obrera internacional, a protestar contra la piratería de los que creen tener patente de corzo para robarse las mercancías del mundo y decirle no a la piratería», sentenció.