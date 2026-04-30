Caracas se desbordó por el cese de las sanciones (+Fotos)

La capital venezolana se convirtió en epicentro de fe y resistencia este jueves, con el cierre de la Gran Peregrinación por el Cese de las Sanciones y la Paz, una movilización que recorrió el país desde el pasado 19 de abril.



Texto y fotos: Prensa Presidencial

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó una masiva caravana motorizada y una marcha popular que simbolizó la determinación de un pueblo que exige el fin definitivo de las medidas coercitivas unilaterales y el respeto a la soberanía nacional.

Peregrinación contra las sanciones finaliza en Caracas, acto completo, 30 abril 2026

El despliegue, que ha sumado voluntades de diversos sectores sociales y religiosos durante doce días de recorrido, finalizó con un acto central en Plaza Venezuela.

Con esta jornada, Venezuela cerró un capítulo de movilización histórica que reafirma el consenso nacional contra la agresión económica externa. Rodríguez hizo un llamado a la comunidad internacional para el levantamiento total de las restricciones, mientras miles de motorizados y familias caraqueñas celebran el éxito de esta ruta que unió a la nación en un solo clamor por la justicia y el bienestar del pueblo.