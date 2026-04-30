Cultoras y cultores de Caracas participaron en peregrinación contra las sanciones

Los colores, cantos, tejidos y bailes que consolidan la identidad nacional se hicieron presentes este jueves en la Gran Peregrinación por una Venezuela sin Sanciones, en Caracas. El encuentro, que culminó con una concentración masiva en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, unificó las voces del pueblo cultor en un clamor unánime por el cese de las medidas coercitivas unilaterales.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

La movilización contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, autoridades y representantes de manifestaciones culturales reconocidas ante la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, quienes respaldaron el carácter de encuentro de este espacio.

“Estamos aquí para decir: no más sanciones. Es importante la presencia de los cultores y cultoras en esta peregrinación para preservar la identidad nacional. Expresamos nuestro respaldo total a la presidenta encargada Delcy Rodríguez”, enfatizó la muñequera Karina Rivas.

En ese sentido, el artesano Juan Francisco Lugo subrayó el carácter pacífico del pueblo. “Somos amantes de la paz y esta peregrinación está destacando ese elemento primordial para el gentilicio venezolano. Pedimos el cese de las sanciones porque han causado muchas dificultades al país”, dijo.

Durante su intervención, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, elevó un mensaje de unidad nacional. “Queremos una Venezuela que tenga derecho a la diversidad. Nuestro país es rico en su diversidad: étnica, cultural y política. Aquí cabemos todos. Venezuela es mucho más grande que nuestras diferencias”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado al consenso entre todos los sectores políticos y sociales.

Asimismo, la mandataria nacional bautizó esta nueva etapa como el “Renacer de Venezuela”. “Es la hora de pensar en el futuro. Vamos a marcar un rumbo para que nuestra juventud sienta que tiene esperanza”, afirmó.