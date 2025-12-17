Venezuela rechaza “grotesca amenaza de Donald Trump” y responde ante anuncio de bloqueo naval

El gobierno de Venezuela emitió este martes en la noche un comunicado en respuesta al mensaje escrito horas antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el cual profirió una serie de amenazas contra el país y ordenó un bloqueo total y completo “a todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”.

Texto: Alba Ciudad

El comunicado se publicó en la cuenta en Telegram de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, este 16 de diciembre en la noche.

“Venezuela, en pleno ejercicio del Derecho Internacional que nos ampara, de nuestra Constitución y leyes de la República, ratifica su soberanía sobre todas sus riquezas naturales así como el derecho a la libre navegación, al libre comercio en el Mar Caribe y en los océanos del mundo. En consecuencia, procederá en estricto apego a la Carta de la ONU, a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas”, señala el comunicado, que también indica que el embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas denunciará estas graves violaciones al derecho internacional.

“Su verdadera intención, que ha sido denunciada por Venezuela y por el pueblo de los EEUU en grandes manifestaciones, fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones”, dice el comunicado.

“Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno y continuará recorriendo, junto a su pueblo, la senda de construcción de la prosperidad y la defensa irrestricta de nuestra independencia y soberanía“.

A continuación el texto completo:

Venezuela unida rechaza grotesca amenaza del Sr. Trump y la denunciará En la noche de hoy 16 de diciembre del año 2025, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, violando el Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad, ha lanzado una amenaza temeraria y grave contra la República Bolivariana de Venezuela. En sus redes sociales, asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad. Y en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato. El Presidente de los EE.UU. pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria. Venezuela, en pleno ejercicio del Derecho Internacional que nos ampara, de nuestra Constitución y leyes de la República, ratifica su soberanía sobre todas sus riquezas naturales así como el derecho a la libre navegación, al libre comercio en el Mar Caribe y en los océanos del mundo. En consecuencia, procederá en estricto apego a la Carta de la ONU, a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas. De inmediato, nuestro Embajador ante la ONU procederá a denunciar esta grave violación del Derecho Internacional contra Venezuela. Hacemos un llamado al pueblo de los EEUU y a los pueblos del mundo a rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza que devela una vez más las verdaderas intenciones de Donald Trump de robarse las riquezas del país que vio nacer al Ejército Unido Libertador de Suramérica y que vio nacer a nuestro Libertador Simón Bolívar. El pueblo de Venezuela en perfecta unión popular militar policial sabrá defender sus derechos históricos y triunfar por el camino de La Paz. El Sr Donald Trump, de manera textual esgrime la siguiente expresión intervencionista y colonialista: “hasta que regresen a los EEUU todo el petróleo, tierra, y otros activos que nos robaron anteriormente”. Su verdadera intención, que ha sido denunciada por Venezuela y por el pueblo de los EEUU en grandes manifestaciones, fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones. Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno y continuará recorriendo, junto a su pueblo, la senda de construcción de la prosperidad y la defensa irrestricta de nuestra independencia y soberanía. El pueblo venezolano, en perfecta unión popular, militar, policial, se mantiene firme en el cuidado irrestricto de su territorio, de sus riquezas y de su libertad. Con nuestro Padre Libertador decimos: “por fortuna se ha visto a un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos”. Caracas, 16 de diciembre de 2025.

Previamente, a través de su red social Trump, el presidente estadounidense Donald Trump emitió un mensaje en el que anunció “un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”. Se justificó en el supuesto “robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas”, y dijo que por esas razones designaba al gobierno venezolano “como una organización terrorista extranjera”.

En su texto, aseguró que su país había rodeado “completamente” a Venezuela por vía marítima y aseguró que no se retirará de allí hasta tanto el país suramericano no devuelva supuestos activos que, según él, Venezuela le habría “robado” a Washington. No especificó a cuales activos se refería.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esto solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a EE.UU. todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, escribió el mandatario estadounidense.

No especificó cuál es ese petróleo, tierras ni activos que él afirma que le robaron, ni ofreció respaldo a sus afirmaciones.

Del mismo modo, Trump cargó contra el Gobierno venezolano, al que tachó de “régimen ilegítimo” y acusó sin pruebas de usar “el petróleo de […] yacimientos robados para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

El dignatario estadounidense insistió en otros señalamientos infundamentados, como que Caracas supuestamente envió “inmigrantes ilegales y criminales” a EE.UU., al tiempo que afirmó que la Casa Blanca “no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen” a su país, ni que “un ‘régimen hostil’ se apodere” de un petróleo que reclama como suyo, pese a que está localizado en territorio venezolano.