Presidente Maduro repudió afirmación de Machado de que el 60% de los venezolanos están involucrados en narcotráfico

En su programa Con Maduro+ número 99, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió las declaraciones de la dirigente de extrema derecha María Corina Machado, en las que dijo que el 60% de la población venezolana está vinculada o relacionada con actividades del narcotráfico.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

“Ella dijo una cosa gravísima, que yo no sé si el Ministerio Público la escuchó. Ella dijo que el 60% de la población venezolana está metida en narcotráfico. O sea, de cada 10 venezolanos, 6 están en narcotráfico (…) dice La Sayona, demonia, criminal (…) Yo en general no le paro a nada de lo que ella hace porque ella está demente de odio, pero en esto no puedo callarme”.

Citó el Presidente Maduro una encuesta de la empresa Dataviva, según la cual el 89 por ciento de los venezolanos repudian a Machado. “A esta criminal que llama al pueblo de Venezuela ‘narcotraficantes’. A esta criminal que llama a que invadan y maten venezolanos, en una invasión imperialista gringa”, acusó el Presidente venezolano, visiblemente indignado.

Maduro rechaza a María Corina Machado diciendo que 60% de venezolanos trabajan para el narcotráfico

El pasado 11 de diciembre, durante una rueda de prensa en Oslo, Noruega, tras recibir el denominado Premio Nobel de la Paz, Machado fue interrogada por un periodista en torno a si apoyaría una intervención militar del gobierno estadounidense en Venezuela. Ella respondió que Venezuela “ya estaba invadida” por “agentes rusos”, “agentes iraníes” y “grupos terroristas como Hezbolá o Hamás”, así como grupos guerrilleros y carteles de drogas.

A ello, Machado añadió que “los carteles de la droga se han apoderado del 60% de nuestra población, y no sólo están involucrados en tráfico de droga sino en trata de personas y redes de prostitución”.

A juicio de Machado, Venezuela se ha convertido en “el centro criminal de las Américas”, dando a entender que sí estaría de acuerdo con la acción militar estadounidense, aunque no lo dijo explícitamente.

Las palabras de Machado causaron gran indignación en redes sociales.

Algunos usuarios calificaron sus palabras como un intento de deshumanizar al pueblo venezolano y justificar una invasión militar, tal y como ocurrió con el pueblo palestino, que por años ha sido calificado como “terrorista” por numerosos políticos y medios de comunicación, justificando la masacre que lleva más de 70 mil personas asesinadas en 2 años. Otro caso es el de más de 80 lancheros asesinados por el gobierno estadounidense en el mar Caribe, lo que se hizo luego de acusarlos por varias semanas de ser “narcotraficantes” para justificar que se les bombardeara en vez de detenerlos e inspeccionarlos, como exigen las leyes internacionales.

Sobre las palabras de Machado, un usuario de redes sociales, Alex Briones, escribió: “Ahora se me hace más difícil creer que Machado ganara elecciones con 60% de votantes que dijo tener, porque ahora pide a Estados Unidos que ¡los bombardee a todos! ¿Así premia ella a quienes la apoyan?”

Otro usuario, Jaime Mercant Simó, dijo en redes sociales: “Como nueva Nobel de la Paz, María Corina está ofreciendo un supuesto ‘relato autorizado’ al gobierno de Estados Unidos, a fin de que moralmente, ante la opinión pública, dicho hegemón pueda utilizar pronto la fuerza armada en contra de Venezuela y hacerse, así, con el control de la nación y de sus preciosos recursos“. Mercant Simó es opositor al gobierno de Venezuela, pero mostró su rechazo a lo que intenta hacer Machado y sugirió a la oposición venezolana continuar su lucha, pero que no deben, “de ningún modo y bajo ningún concepto, vender su patria a Estados Unidos y a los intereses globalistas”.

Presidente Maduro: 96% del pueblo de Venezuela repudia a los corsarios de hoy

El 96% de los ciudadanos venezolanos, sin distinción de religión, ideología, posición política, situación económica o social, repudia el acto de piratería que hizo el gobierno de Estados Unidos el pasado 10 de diciembre contra un barco que transportaba petróleo venezolano, «el cual viola flagrantemente todo el derecho público internacional y que nos retrotrae a la época de los piratas y corsarias», denunció el presidente Maduro citando a una encuesta de la empresa Dataviva.

“El 96% del pueblo de Venezuela, que en su sangre corre la sangre libertaria, repudia a los corsarios de hoy”. Describió lo ocurrido como “un acto de piratería que viola el derecho internacional y nos retrotrae a los tiempos de piratas y corsarios”.

Recordó que, en los siglos XVIII y XIX, los piratas eran bandidos que se dedicaban a saquear barcos en el mar y poblaciones en tierra firme. Y los corsarios eran piratas que recibían una autorización o “patente de corso” de parte de un imperio (como el español o el británico), que les daba permiso para hacer robos y saqueos a los enemigos de ese imperio.

Señaló que hoy, en el siglo XXI, Venezuela está defendiendo el derecho de la humanidad a que no se vuelvan a imponer el mundo de los piratas y corsarios que saquearon durante siglos a los pueblos del mundo.

Sobre este tema, el Dignatario nacional informó que este fin de semana hubo más de 300 movilizaciones en las calles, en rechazo a estas acciones desmedidas.