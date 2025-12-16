Inauguran nuevo edificio de emergencias del Hospital Domingo Luciani de El Llanito

Este lunes fueron inaugurados tres pisos de la nueva emergencia del Hospital Dr. Domingo Luciani, ubicado en el sector El Llanito, municipio Sucre del estado Miranda. Con esto se incrementará la atención médica a 15.000 pacientes mensuales.

Texto: Prensa Gobernación de Miranda / Fotos: MinSalud y Gob. Miranda

La entrega de los espacios médicos, que formó parte de un nuevo Obratón, estuvo a cargo del gobernador del estado Bolivariano de Miranda, Elio Serrano; la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez Viña, y la directora del nosocomio, Maurilina Guzmán, quienes acompañados del Poder Popular del municipio Sucre.

Inauguran emergencia del Hospital Domingo Luciani en El Llanito, 15 de diciembre de 2025

A través del programa 99 de Con Maduro Más, las autoridades explicaron al presidente Nicolás Maduro las bondades de la emergencia del conocido hospital.

La ministra Gutiérrez, recalcó que este nuevo servicio de emergencia se presenta como pionero en caumatología, es decir, la evaluación, clasificación, tratamiento, cuidados críticos y rehabilitación de pacientes quemados.

El hospital brindará atención médica en diversas áreas como cuidados intensivos (UCI), nefrología, endocrinología, gastroenterología, medicina interna, cardiología, infectología, hematología, nefrología, neurología, neumonología, unidad de cuidados coronarios (UCC), cirugía plástica, terapia intensiva de adultos, radiología e imagenología, y la farmacia, así como el servicio de enfermería, triaje y urgencias.

Cuenta con 240 camas en total e incorpora a 748 trabajadoras y trabajadores, incluyendo personal profesional, asistencial, administrativo y obrero.

La directora del recinto, doctora Maurilina Guzmán, explicó que en el piso uno de esta infraestructura estará ubicado el servicio de medicina interna, con aproximadamente 3.150 metros cuadrados de extensión, donde funcionarán los cuidados especiales, con ocho camas; además de la terapia intensiva, con 10 cupos, y la sala de observación para hombres y mujeres, con un total de 44 camas. En este nivel, también estarán los espacios de las coordinaciones de posgrados y jefaturas de servicio.

En el piso dos se activará cardiología, con una capacidad de 34 camas y baños privados; y nefrología con 26 camas. Ambas espacialidades contarán con un quirófano para intervenciones quirúrgicas menores, así como la unidad de cuidados coronarios, con ocho espacios.

En el tercer piso estará ubicada el área de caumatología, de aproximadamente de 3.159 metros cuadrados, en la que funcionará un quirófano especial para la limpieza y atención de los pacientes grandes quemados; una sala de esterilización, seis habitaciones para cuidados intensivos, cinco cuartos para los pacientes que requieran de cuidados intermedios y cuatro habitaciones para los pacientes pediátricos.

Por su parte, el gobernador Elio Serrano, expresó que “con esta emergencia se demuestra nuevamente que la Revolución Bolivariana continúa creando espacios que dignifican al pueblo. “El Llanito no tiene absolutamente nada que envidiarle al sector privado y es completamente gratis para los venezolanos”, apuntó. Indicó que el mencionado hospital también sirve como espacio formativo para nuevos médicos y especialistas que están dispuestos a brindar todo su conocimiento en pro del bienestar del pueblo.

El mandatario mirandino recordó que gracias al esfuerzo del Gobierno Nacional, se han recuperado también 40 Centros de Diagnóstico Integral (CDI) en todo el estado.