Presidente Maduro convoca Congreso Bolivariano del Poder Constituyente originario para enero de 2026

Basado en el Libro Azul originario, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la convocatoria de un poderoso Congreso Bolivariano del Poder Constituyente, «donde se unan todas las fuerzas sociales que han despertado de este proceso popular. Un proceso que debe buscar la unión de todo el pueblo para hacer inexpugnable el poder real de la República», dijo.

Texto: Prensa Presidencial

El presidente Maduro indicó que ha llegado el momento de unir todas las corrientes del Poder Popular de los 27 sectores que han desarrollado su Proceso Popular Constituyente. Agregó que «Venezuela tiene hoy el poder militar y policial más grande que jamás haya tenido en la historia desde tiempos del Ejército Unido Libertador».

Prosiguió su discurso explicando que por primera vez las instituciones políticas de un país están abiertas a la comunidad. En tal sentido, dio como ejemplo al Tribunal Supremo de Justicia, en su máxima instancia, reunidos en plenaria con los jueces y juezas de paz electos por el pueblo en las comunidades; así como la Asamblea Nacional está debatiendo todas sus leyes con el pueblo.

«Y para eso emitiré Decreto Especial Presidencial en las próximas horas. Convocando todo el Poder de la Nación a un poderoso congreso Bolivariano del Poder Constituyente Originario, del poder del pueblo», manifestó de forma contundente el Mandatario Nacional.

La convocatoria fue realizada durante la celebración del Congreso de Trabajadores, llevado a cabo este martes en la ciudad de Caracas, en el Teatro Teresa Carreño ante miles de trabajadoras y trabajadores del país y de otras partes del mundo.