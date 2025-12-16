Presidente Maduro convoca Congreso Bolivariano del Poder Constituyente originario para enero de 2026

 • 0 Comentarios

Basado en el Libro Azul originario, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la convocatoria de  un poderoso Congreso Bolivariano del Poder Constituyente, «donde se unan todas las fuerzas sociales que han despertado de este proceso popular. Un proceso que debe buscar la unión de todo el pueblo para hacer inexpugnable el poder real de la República», dijo.

Texto: Prensa Presidencial

El presidente Maduro indicó que ha llegado el momento de unir todas las corrientes del Poder Popular de los 27 sectores que han desarrollado su Proceso Popular Constituyente. Agregó que «Venezuela tiene hoy el poder militar y policial más grande que jamás haya tenido en la historia desde tiempos del Ejército Unido Libertador».

Prosiguió su discurso explicando que por primera vez las instituciones políticas de un país están abiertas a la comunidad. En tal sentido, dio como ejemplo al Tribunal Supremo de Justicia, en su máxima instancia, reunidos en plenaria con los jueces y juezas de paz electos por el pueblo en las comunidades; así como la Asamblea Nacional está debatiendo todas sus leyes con el pueblo.

«Y para eso emitiré Decreto Especial Presidencial en las próximas horas. Convocando todo el Poder de la Nación a un poderoso congreso Bolivariano del Poder Constituyente Originario, del poder del pueblo», manifestó de forma contundente el Mandatario Nacional.

La convocatoria fue realizada durante la celebración del Congreso de Trabajadores, llevado a cabo este martes en la ciudad de Caracas, en el Teatro Teresa Carreño ante miles de trabajadoras y trabajadores del país y de otras partes del mundo.

Maduro propone protesta internacional en puertos del mundo en contra de la piratería del gobierno de EE.UU.

diciembre 16, 2025

Presidente Maduro repudió afirmación de Machado de que el 60% de los venezolanos están involucrados en narcotráfico

diciembre 15, 2025

ALBA-TCP condena amenazas militares de EE.UU. e intenciones de reimplantar la Doctrina Monroe

diciembre 15, 2025

Maduro: Los tripulantes del barco petrolero están desaparecidos

diciembre 11, 2025

Maduro: El pueblo de Noruega rechazó un Premio Nobel de la Paz "lleno de sangre y guerra"

diciembre 10, 2025

Presidente Maduro y ministro Villegas celebran declaratoria del joropo como Patrimonio Cultural Inmaterial

diciembre 9, 2025

Presidente Maduro crea el Gobierno Comunal de Transición al Socialismo y dicta 7 líneas para el buró político de la Revolución

diciembre 9, 2025

Maduro inauguró sede de la academia del servicio de policía de la PNB

diciembre 5, 2025

Maduro confirma que conversó telefónicamente con Trump: Su llamada abre las puertas al diálogo

diciembre 3, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios