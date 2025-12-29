EN FOTOS: Gran concierto “Caracas Retumba – Viva Venezuela” llevó las más hermosas tradiciones navideñas a Los Próceres

 • 0 Comentarios

Cientos de personas disfrutaron este domingo del concierto navideño “Caracas Retumba – Viva Venezuela” organizado por la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, realizado en el Paseo Los Próceres, en Caracas. Los Tucusitos, el Ensamble B11, Obini Tambor, Los Antaños del Stadium, La Guapeña, Lilia Vera, Ivan Pérez Rossi, Vidal Colmenares, Adrián Oscar Lista, Las Voces Risueñas de Carayaca, Francisco Pacheco y su Pueblo, 1 2 3 y Fuera, entre muchas otras agrupaciones de música tradicional venezolana deleitaron a las y los asistentes.

Fotos: Mónica Sánchez

Los Tucusitos

Ensamble B11

Los Antaños del Stadium

Obini Tambor

Giros de San Benito, estados andinos

Lilia Vera, Ivan Pérez Rossi, Vidal Colmenares y Adrián Oscar Lista

Las Voces Risueñas de Carayaca

1, 2, 3 y Fuera

La Guapeña (El Guapo, estado Miranda)




Francisco Pacheco y su Pueblo






 

