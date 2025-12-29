EN FOTOS: Gran concierto “Caracas Retumba – Viva Venezuela” llevó las más hermosas tradiciones navideñas a Los Próceres

Cientos de personas disfrutaron este domingo del concierto navideño “Caracas Retumba – Viva Venezuela” organizado por la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, realizado en el Paseo Los Próceres, en Caracas. Los Tucusitos, el Ensamble B11, Obini Tambor, Los Antaños del Stadium, La Guapeña, Lilia Vera, Ivan Pérez Rossi, Vidal Colmenares, Adrián Oscar Lista, Las Voces Risueñas de Carayaca, Francisco Pacheco y su Pueblo, 1 2 3 y Fuera, entre muchas otras agrupaciones de música tradicional venezolana deleitaron a las y los asistentes.
Fotos: Mónica Sánchez
Los Tucusitos
Ensamble B11
Los Antaños del Stadium
Obini Tambor
Giros de San Benito, estados andinos
Lilia Vera, Ivan Pérez Rossi, Vidal Colmenares y Adrián Oscar Lista
Las Voces Risueñas de Carayaca
1, 2, 3 y Fuera
La Guapeña (El Guapo, estado Miranda)
Francisco Pacheco y su Pueblo