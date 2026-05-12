Gran Misión Viva Venezuela y cultores estrechan lazos para fortalecer la identidad nacional

El jefe de la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida, Tarek William Saab, sostuvo un encuentro con cultores y artistas de todo el país, en el marco de una nueva etapa de fortalecimiento del sector cultural.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

El encuentro, que se realizó en la Galería de Arte Nacional (GAN), contó con miembros del Equipo Promotor Nacional de esta Gran Misión, quienes intercambiaron reflexiones sobre la necesidad de trabajar de la mano con el pueblo creador para promover y proteger las expresiones culturales que definen la venezolanidad.

Saab destacó la alianza entre la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dirigida a “dar continuidad, desarrollo e impulso” a este programa social, concebido en ocho vértices que abarcan desde las raíces ancestrales y afrodescendientes hasta las expresiones urbanas contemporáneas, con la inclusión de disciplinas como la danza, literatura, artes visuales, arquitectura, cine y gastronomía.

“Enaltecer la espiritualidad y la cultura venezolana es una expresión de resistencia y reserva moral frente a cualquier agresión extranjera, frente a la transculturización, frente a toda guerra cognitiva y aquí estamos para dar ese paso”, afirmó.

Subrayó que los cultores y artistas son “símbolos de la ética y de la nueva vida” para la humanidad.

“Si la salvación del ser humano es la educación, la cultura y la formación, con una narrativa en contra de la guerra y en contra de la muerte, entonces los llamados a promover eso son los cultores y los artistas”, reflexionó Saab.

Ante esto, anunció que el siguiente encuentro se realizará en la Casa de Libertad y la Cultura (Cuartel San Carlos), sede de la Gran Misión, ubicada en la parroquia Altagracia, en Caracas, a fin de establecer vínculos con las comunas de dicho territorio.

“Vamos a dar el todo por el todo para que esta Gran Misión siga adelante, para que llegue a los niños, a las comunas y se encuentre con la gente que ama la cultura, las tradiciones y la venezolanidad”, dijo.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien participó en el encuentro, llamó a avanzar en un proceso que denominó “Renacer por Venezuela”, orientado a conectar las tradiciones ancestrales con las nuevas generaciones. Asimismo, recordó que el registro de la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida ya cuenta con más de 500 mil cultores inscritos, lo que da cuenta del avance en el desarrollo de las políticas culturales.

La jornada, que estuvo amenizada por diversas presentaciones artísticas, cerró con el compromiso de las autoridades y el pueblo cultor en trazar nuevas rutas de trabajo que permitan profundizar el desarrollo de la identidad nacional.