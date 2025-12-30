La Gran Misión Viva Venezuela reivindicó la venezolanidad en 2025

Venezuela reafirmó en 2025 su potencia cultural y su vocación profundamente identitaria a través de la política pública sostenida e inclusiva impulsada por la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, al obtener logros que evidencian una gestión cultural de la mano con el pueblo creador como acción transformadora y articuladora del proyecto cultural nacional.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Archivo MPPC)

Bajo el impulso de esta Gran Misión de Nueva Generación, la creación, formación y participación comunitaria se consolidaron como expresiones vivas de lo afirmativo venezolano, integrando a niñas, niños, jóvenes, cultoras y cultores en una dinámica de protagonismo territorial y conciencia identitaria.

Entre los hitos destaca la participación de 1.256.500 niñas, niños y adolescentes de los 335 municipios del país en las Rutas Artísticas Escolares, desarrolladas en 5.026 escuelas mediante el proyecto pedagógico “Viva Venezuela, Mi Escuela Querida”. Esta iniciativa permitió que las artes y las tradiciones populares se integraran al proceso educativo desde las primeras etapas de formación.

La fuerza cultural del país se expresó también en la organización popular, con la conformación de los equipos promotores de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida en 2.672 comunas, integrados por 16.473 hombres y mujeres, impulsando encuentros artísticos y tradicionales, llevando a la práctica las líneas estratégicas de los ocho vértices de la Gran Misión y consolidando la cultura como un hecho vivo en los territorios.

A lo largo del año se realizaron 18.970 presentaciones artísticas en 624 Rutas Artísticas Comunales, promoviendo la difusión de las culturas populares.

Paralelamente, se desarrollaron 11.254 talleres de formación en las disciplinas artísticas como danza, música y teatro, logrando la incorporación de 58.512 cultoras y cultores en procesos formativos que coadyuvan al fortalecimiento del tejido social-cultural comunitario.

El Festival Internacional de Teatro Progresista reunió a 100.000 espectadores en 26 salas de 12 estados, con 85 funciones y una intensa agenda formativa que contó con 209 artistas y conferencistas de 22 países, consolidándose como un espacio de solidaridad y encuentro entre los pueblos del mundo.

Más tarde, el Festival de Teatro Venezolano 2025 desplegó 135 presentaciones, talleres y jornadas de discusión en 68 espacios escénicos de los 24 estados y en la capital, beneficiando a 13.350 creadores y rindiendo homenajes a destacadas figuras del teatro local.

La expresión dancística tuvo un lugar protagónico con la realización de 53 eventos dedicados a la producción y presentación de la danza venezolana. En el ámbito musical y de registro patrimonial se desarrollaron 37 actividades presenciales y digitales orientadas a la memoria y sistematización cultural, incluyendo conciertos emblemáticos como Sueños de Invierno de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela y el homenaje por los 40 años de la Siembra de Alí Primera.

Se fortalecieron las prácticas liberadoras mediante actividades de formación e investigación en artes escénicas y musicales, destacando iniciativas como el Diplomado de Gestión y Producción del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), el Primer Encuentro Comunal “Joropos de Venezuela” y el Segundo Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores “La Afrovenezolanidad: Herencia Ancestral Viva”, entre otros espacios.

La dimensión humana de la política cultural se reflejó en el apoyo a 672 jornadas de salud, que atendieron a 110.681 cultoras y cultores en todo el país. Estas jornadas garantizaron atención médica especializada, intervenciones quirúrgicas, estudios de alto costo y dotación de medicinas, dignificando la vida de quienes sostienen la cultura venezolana.

Asimismo, la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida apoyó en diversos proyectos culturales en todo el territorio nacional, abarcando conciertos, festivales, rutas culturales, encuentros patrimoniales, desarrollos artesanales, montajes escénicos, audiovisuales de memoria histórica, intervenciones muralísticas y dotación de indumentaria para las artes, reafirmando el compromiso con la economía cultural y el reconocimiento de la diversidad creadora.

Por otra parte, se promovió la exhibición de 22 obras cinematográficas venezolanas en 17 estados, y se aprobaron 60 financiamientos para nuevas producciones. La película Alí Primera, primera producción Cinematográfica de la Gran Misión Viva Venezuela, obtuvo el premio Mariposa de Diamante que otorga la Academia Euroasiatica de Artes Cinematográficas.

También se realizaron 230 talleres de formación fotográfica, beneficiando a 5.705 estudiantes y público interesado en el arte audiovisual. A ello se suman 7.131,7 horas de transmisión del Canal Cultura Venezuela y la realización del II Festival de Cine Memoria y Patrimonio, que reunió a más de 3.674 asistentes y reconoció lo mejor de la producción reciente.

Lectura, pensamiento crítico y proyección internacional del libro

En el ámbito del fomento y la economía cultural, se entregó el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, y el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, además se distribuyeron un total de 91.005 bienes culturales a nivel nacional con el fin de contribuir en el desarrollo del pensamiento descolonizador a través de la lectura, acercando los libros a las comunidades.

Se colocaron en marcha múltiples capítulos y dos ediciones de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Solo la 21ª FILVEN 2025 en Caracas benefició a más de 124.000 personas de forma presencial y 2.310.116 de manera virtual, consolidando a Venezuela como referencia regional en promoción del libro y la lectura.

Desde la promoción de la Identidad y Diversidad Cultural, se impulsaron 485 talleres de promoción de la diversidad y el patrimonio cultural inmaterial, junto a prácticas de cocina tradicional, intercambios de saberes y diálogos patrimoniales. Destaca la ejecución del Plan de Manejo de Coro y su Puerto La Vela, fortaleciendo la preservación de este Patrimonio Mundial.

También destacó el desarrollo de 4.112 actividades orientadas al aprendizaje inclusivo y la valoración patrimonial. Y se concretó la ejecución del proyecto “Juguetes didácticos” con la producción de 45.000 objetos lúdicos artesanales.

Otro aspecto a destacar fueron las convocatorias a la VI Bienal del Sur Pueblos en Resistencia y el Salón de Arte Nacional Elsa Morales, con una amplia participación de artistas nacionales e internacionales.

La Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida del Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la preservación de la identidad nacional, y los logros alcanzados hasta la fecha además de representar un éxito en cifras, constituye el blindaje de nuestras tradiciones frente a influencias foráneas asegurando que el ritmo, el arte y la historia de nuestro pueblo son el corazón latente de la Patria.