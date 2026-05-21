Gran Misión Viva Venezuela promoverá encuentros culturales, formativos y educativos

La Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida iniciará un despliegue nacional para realizar encuentros culturales, talleres formativos y actividades educativas en las comunidades, instituciones y planteles escolares.

Texto: FMN / Fotos: Juan La Cruz

En un encuentro cultural con la Comuna Simón Bolívar en la parroquia Altagracia de Caracas, específicamente en la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera (antiguo Cuartel San Carlos), el jefe de la Gran Misión, Tarek William Saab, explicó que el objetivo central es integrar la cultura popular con las bases comunitarias y los estudiantes para defender la identidad nacional.

La estrategia de esta Gran Misión es priorizar el contacto directo con la juventud y el poder popular a través de acciones inmediatas. En ese sentido, Saab informó que la próxima semana se activará un taller de formación para jóvenes estudiantes en un liceo emblemático del municipio Libertador.

Asimismo, la institución impulsa los encuentros comunales para multiplicar las jornadas en los sectores populares de todo el país, visibilizando la historia y los valores locales de cada región. En este aspecto, también destacó la fusión generacional, puesto que, de la mano con los clubes de abuelos, las actividades integrarán a los jóvenes artistas con los adultos mayores, tomando como eje disciplinas como el teatro, la música y la danza.

Saab destacó que esta toma cultural responde a instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para proteger el alma nacional frente a campañas externas de transculturización o guerra cognitiva. Asimismo, se refirió al rescate de las expresiones artísticas de las ciudades.

“La cultura popular urbana forma parte de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, junto con las culturas ancestrales, las culturas afrodescendientes y, obviamente, la contemporánea venezolana que une el canto y el baile con la literatura oral y escrita, las artes visuales, el arte del libro, el teatro, la arquitectura, la pintura popular y el cine. Todo esto lo estamos acoplando”, afirmó.

El jefe de la Gran Misión estuvo acompañado por la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza; el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto; y la viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean, entre otras autoridades, cultores y representantes del poder popular.

En nombre del ministro de Cultura, Raúl Cazal, la viceministra Simoza manifestó su apoyo a las gestiones de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida para rescatar los valores y la identidad del pueblo venezolano. Ratificó su compromiso también como cultora: “Acompañaremos esta tarea que sé que va a aportar mucho en la consolidación de la paz en nuestro país”, aseguró.

Por su parte, Barreto manifestó la importancia de que los promotores de esta Gran Misión lleguen a cada rincón, inmunizando a la infancia contra los antivalores que vienen desde afuera y que, de alguna manera, han impregnado a la sociedad como el clasismo, el racismo, el machismo y la misoginia.

“Queremos que nuestros niños y nuestras niñas crezcan con valores distintos a estos, y que nuestros jóvenes terminen sanando también de esos antivalores. Para eso está este ejército de cultoras y cultores”, indicó el también promotor de la Gran Misión.