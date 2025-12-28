Maduro: La FANB es el Ejército Unido Libertador del siglo XXI ante 27 semanas de amenazas

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el año 2025, sobre todo estas últimas 27 semanas, ha consolidado su carácter de ser un Ejército Unido Libertador de este siglo XXI”, expresó este domingo el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al realizar el mensaje anual de salutación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y denunciar la agresión y la campaña sistemática por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

Texto: VTV y Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Desde la sede de la Armada Militar Bolivariana, en el estado La Guaira, el también Comandante en jefe de la FANB advirtió que Venezuela ha soportado 27 semanas siendo amenazada por el imperio estadounidense, y pese a ello la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se ha desplegado con inteligencia, sabiduría, paciencia estratégica y cada día aprendiendo en el terreno.

Maduro realiza salutación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 28 de diciembre de 2025

“Y creo que, en estas 27 semanas, han coronado un esfuerzo, por lo menos, de 26 años, cuando la Constitución Bolivariana refundó el concepto de la seguridad nacional, fundó el concepto de la integridad territorial, refundó el concepto de la doctrina de la defensa de Venezuela”, expresó.

Manifestó además que esas 27 semanas han sido reflejo del esfuerzo de refundación en los valores de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Ezequiel Zamora, que inició el Comandante Hugo Chávez y es sólida evidencia del éxito de la FANB en su preparación, para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial para todo el pueblo.

“Así lo creo, he sido testigo, porque a mí nadie me lo ha contado, señores oficiales que me ven y me escuchan, somos testigos de la pasión y el amor cuando se despliegan las unidades militares”, aseguró.

Entrega de obras

Durante el event, se efectuó la entrega de la primera parte de las obras que se están realizando en la Academia Militar a través de Juntos todo es posible, en el marco de la jornada del Obratón Militar. Mencionó la entrega de las piscinas y de la remodelación de los dormitorios, destacó durante el recorrido donde presentó un balance de las múltiples obras ejecutadas en el Obratón Militar como parte del Plan Ayacucho 2024-2030, estrategia integral de Venezuela para la transformación y robustecimiento de la FANB.

Insistió en que, al cierre del 2025, la FANB ha consolidado su carácter como un ejército unido y ha alcanzado los mayores niveles de cohesión en la perfecta fusión Popular, Militar y Policial.

Maduro le planteó a Padrino la posibilidad de incorporar un año de estudios básico en la Academia Militar y que luego los aspirantes pases a las diferentes academias de los diversos componentes.

Hay que transmitir la doctrina militar al pueblo

Maduro dijo que las acciones de la FANB deben ejecutarse bajo «el concepto que tenemos de guerra de todo el pueblo, aprendido de Mao Zedong, de Ho Chi Minh, de Ezequiel Zamora, de Guaicaipuro y de los libertadores de América».

Ordenó a los altos mandos difundir la doctrina militar al pueblo. «Aunque es una doctrina militar de altísimo nivel estratégico, de altísimo nivel académico, es una doctrina militar para el pueblo, porque es el que tiene junto ala Fuerza Armada la responsabilidad de tener este país como está: en paz, libre e independiente», enfatizó.

También pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacer más para garantizar «una resistencia popular prolongada, activa y letal». Maduro aseguró que el pueblo venezolano está listo para unirse y defender en, cualquier coyuntura o circunstancia, a la patria.

«Deben hacer más, deben hacer más en el marco de la Constitución, las leyes, el sistema defensivo territorial, en el marco de la preparación de las tareas para una resistencia popular prolongada, activa y letal. En el marco de la ofensiva permanente y la iniciativa en todos los campos para capacidad de despliegue inmediato, desdoblamiento, despliegue, desdoblamiento, enmascaramiento, ataque, desdoblamiento, y todo el concepto que tenemos de guerra de todo el pueblo aprendido de Mao Zedong, de Ho Chi Minh, de Ezequiel Zamora, de Guaicaipuro y de los libertadores de América», señaló.