Realizarán “Una Serenata para Cilia” en la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera este sábado 🗓

En el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, la sede de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida se prepara para recibir este sábado 21 de marzo de 2026, a partir de las 3:00 de la tarde, una jornada donde la música, el aprendizaje y el ingenio se entrelazan.

Texto: Prensa MPPC

Este espacio histórico, ubicado en el Cuartel San Carlos al lado del Panteón Nacional en la parroquia Altagracia, abrirá sus puertas para honrar la fuerza y sensibilidad femenina con una programación integral que invita al encuentro familiar y al disfrute de nuestras tradiciones más profundas.

El evento central, titulado “Una Serenata para Cilia”, promete elevar el espíritu de los asistentes gracias a la imponente presencia vocal de Yakke Luna, Ricardo Linares, Martha Doudiers y Berenice del Moral, quienes unirán sus talentos en un repertorio cargado de emotividad y arraigo cultural desde el corazón de la capital.

Esta vibrante propuesta artística busca rendir un tributo sonoro a la mujer venezolana, ofreciendo un concierto que recorre las fibras de nuestra identidad a través de voces consagradas que son símbolo de nuestra riqueza musical.

Complementando la oferta sonora, la jornada se verá enriquecida por una serie de espacios formativos ofrecidos entre la Gran Misión y la Alcaldía de Caracas para fomentar la creatividad y la conciencia ecológica a través del trabajo manual.

Los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en un universo de saberes prácticos guiados por expertos facilitadores:

Carmen Rodríguez compartirá el arte de los títeres de dedos

Yegny Teherán enseñará a transformar materiales de reúso en delicados claveles

Marco Velázquez guiará la fabricación de juguetes con elementos reciclables

Tibisay Franquiz invitará a la exploración del diseño con minilibretas

Arlenis Duque llenará la tarde de color con la elaboración de pompones, ofreciendo una experiencia educativa para todas las edades.

A este despliegue de talento y aprendizaje se suma la Fundación Red de Arte, institución que engalanará los espacios de la histórica locación con una feria artesanal donde la identidad y la tradición venezolana serán las protagonistas.

De esta manera, la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida reafirma su compromiso con la promoción de la cultura popular y el reconocimiento al legado de la mujer en nuestra sociedad, brindando un espacio único de encuentro, ferias y arte para el disfrute de todo el pueblo caraqueño.