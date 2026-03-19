Designado Raúl Cazal como nuevo ministro para la Cultura y Tarek William Saab en la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles 18 de marzo la designación de Raúl Cazal como el nuevo titular del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC). También designó a Tarek William Saab como Jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, la cual estará adscrita al Despacho de la Presidencia de la República.

Texto: MPPC y Alba Ciudad

A través de sus cuentas en plataformas digitales, la mandataria destacó que el nombramiento busca afianzar las políticas de Estado en materia cultural. “Para fortalecer nuestra identidad nacional, he designado a Raúl Cazal como nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura, con la responsabilidad de seguir enalteciendo la esencia de Venezuela y el valor de nuestras raíces”, expresó.

Asimismo, Rodríguez subrayó que la designación se produce “en un momento que nos convoca a profundizar la conciencia cultural” de todos los venezolanos y las venezolanas.

Finalmente, reconoció el desempeño de Ernesto Villegas, quien hasta ahora encabezaba la cartera y a quien agradeció “por su entrega y valiosa labor al servicio del país” durante su gestión.

Raúl Cazal es periodista, editor y promotor cultural, reconocido por su trayectoria en el ámbito de las letras y la comunicación. Se ha desempeñado como viceministro de Fomento para la Economía Cultural, presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal) y director de la Imprenta Nacional. Ha estado al frente de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), impulsando políticas de fomento a la lectura y la edición nacional.

Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida con nuevo jefe

La Presidenta encargada también informó haber designado a Tarek William Saab como Jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, la cual estará adscrita al Despacho de la Presidencia de la República.

“Saab tendrá la responsabilidad de continuar con esta gran misión para darle vida al alma, al ser nacional, a lo nuestro, lo tradicional, originario y popular; fortaleciendo nuestra identidad cultural y el orgullo de ser venezolanos”, explicó Rodríguez.

Saab, quien hasta hace poco fue Fiscal General de la República, ha sido diputado, gobernador del estado Anzoátegui y es un destacado escritor y poeta.

Estos cambios se unen a una serie de designaciones hechas este mismo 18 de marzo por la presidenta encargada, que incluyen cambios en los ministerios de Defensa, Transporte, Trabajo, Educación Universitaria, Energía Eléctrica, Dcgim, Guardia de Honor Presidencial, entre otros.