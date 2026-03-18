Celebrarán Día Internacional del DJ en la Plaza de la Juventud este sábado 🗓

 • 0 Comentarios

Este sábado 21 de marzo, la Plaza la Juventud en Bellas Artes se convierte en una mega pista de baile para celebrar el Día Internacional del DJ. La Gran Misión Venezuela Joven y la Gran Misión Viva Venezuela se unen para tomar los espacios públicos con puro talento nacional.

¿Qué vivirás en esta toma cultural?

✨ 4 estaciones musicales en simultáneo para transitar por diferentes atmósferas.
✨ 20 DJs en escena demostrando el poder de las consolas.
✨ Todos los géneros: Desde salsa y ritmos tropicales hasta lo último en música urbana y electrónica de vanguardia.

Una experiencia sensorial única para disfrutar de la tecnología sonora y el arte de la mezcla en un ambiente de sana convivencia. ¡No te lo pierdas!

📍 Lugar: Plaza la Juventud (Bellas Artes).
🕖 Hora: A partir de las 7:00 p. m.
🗓️ Fecha: Sábado 21 de marzo.

 

El sábado 21 de marzo de 2026
Agenda Cultural

Realizarán "Una Serenata para Cilia" en la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera este sábado

marzo 17, 2026

Sede de la Gran Misión Viva Venezuela en Caracas vibró al son de la identidad nacional (+Fotos)

marzo 16, 2026

Gran Misión Viva Venezuela impulsó encuentro de cultores en defensa de la paz

marzo 13, 2026

Una gran joropada llegará a la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera

marzo 12, 2026

¡Homenaje a Cecilia Todd este miércoles!

marzo 3, 2026

El trompo fue el protagonista en el cierre de Viva Venezuela Mi Patria Querida

marzo 1, 2026

Gran Misión Viva Venezuela conmemoró el 27 de Febrero de 1989 con el foro “Venezuela en 4 tiempos”

febrero 28, 2026

Gran Misión Viva Venezuela realiza actividades este sábado para celebrar la Octavita de Carnavales

febrero 20, 2026

Gran Misión Viva Venezuela se desplegó en Mérida durante los Carnavales por la Paz 2026

febrero 20, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios