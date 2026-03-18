Celebrarán Día Internacional del DJ en la Plaza de la Juventud este sábado 🗓

Este sábado 21 de marzo, la Plaza la Juventud en Bellas Artes se convierte en una mega pista de baile para celebrar el Día Internacional del DJ. La Gran Misión Venezuela Joven y la Gran Misión Viva Venezuela se unen para tomar los espacios públicos con puro talento nacional.

¿Qué vivirás en esta toma cultural?

✨ 4 estaciones musicales en simultáneo para transitar por diferentes atmósferas.

✨ 20 DJs en escena demostrando el poder de las consolas.

✨ Todos los géneros: Desde salsa y ritmos tropicales hasta lo último en música urbana y electrónica de vanguardia.

Una experiencia sensorial única para disfrutar de la tecnología sonora y el arte de la mezcla en un ambiente de sana convivencia. ¡No te lo pierdas!

📍 Lugar: Plaza la Juventud (Bellas Artes).

🕖 Hora: A partir de las 7:00 p. m.

🗓️ Fecha: Sábado 21 de marzo.