Sede de la Gran Misión Viva Venezuela en Caracas vibró al son de la identidad nacional (+Fotos)

En un ambiente de total venezolanidad y alegría desbordante, este 14 de marzo, se llevo a cabo el Taller de Manifestaciones de Raíces Tradicionales, en los espacios de la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera, también conocido como el Cuartel San Carlos en Caracas.

Texto: Luis Rebolledo / Fotos: Óscar Aarón

La actividad del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, se consolidó como un espacio de contacto directo y sensible con los bailes más representativos de los estados Anzoátegui, Bolívar y Yaracuy, reafirmando el compromiso del Estado con la salvaguarda de nuestro patrimonio.

La jornada destacó por el despliegue de maestría y mística de las facilitadoras del Movimiento de Cultores Identidad y Tradición del Pueblo. Las maestras Clara Lunar, Joglys Lira y Elisabeth Ramírez demostraron un manejo absoluto y riguroso de cada una de las manifestaciones impartidas, desde las Diversiones Orientales y el Mare-Mare Kariña, hasta el Calipso guayanés y la elegancia de la Polka Criolla yaracuyana.

Fue especialmente notable la manera respetuosa y sublime con la que abordaron cada movimiento, logrando transmitir no solo la técnica del baile y la estructura musical, sino la esencia espiritual que habita en cada paso y cada pieza de indumentaria.

Durante el encuentro, las maestras compartieron visiones fundamentales sobre su rol como guardianas de la memoria. Clara Lunar comentó que transmitir estos saberes ancestrales es garantizar que el corazón del pueblo siga latiendo en las nuevas generaciones, mientras que Joglys Lira destacó la importancia de trabajar en la sostenibilidad de las tradiciones para que no se pierdan en el tiempo.

Por su parte, Elizabeth Ramírez puntualizó que este intercambio fortalece de manera directa la identidad y el sentido de pertenencia de cada venezolano y venezolana, convirtiendo la cultura en un escudo de soberanía cognitiva.

Este evento representó un hito en la ejecución del Vértice 3 de la Gran Misión: Educación para las Culturas de Venezuela. Al cumplirse los objetivos de formación teórica y práctica, el taller trascendió el aula para convertirse en un rito de reconocimiento mutuo. Los participantes no solo aprendieron sobre la ubicación geográfica o la referencia histórica de nuestras danzas, sino que vivenciaron la importancia de la transmisión oral y corporal como la herramienta más poderosa para que el conocimiento de nuestras raíces permanezca intacto y vibrante en el futuro.

Con esta exitosa convocatoria, la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida reafirma que el conocimiento de lo propio es el camino más corto hacia la unidad nacional y el respeto por nuestra historia viva.