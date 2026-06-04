Gran Misión Viva Venezuela realizó coloquio sobre Fruto Vivas como pilar de la venezolanidad

El Museo de Arquitectura fue el escenario donde se desarrolló el coloquio “Arquitectura popular: homenaje a Fruto Vivas”. El evento formó parte de las actividades impulsadas por la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida (GMVVMPQ) para resaltar el legado de este maestro de la arquitectura nacional.

Texto y foto: Prensa FMN

El vocero principal de la actividad y jefe de esta gran misión, Tarek William Saab, destacó que la arquitectura juega un papel fundamental dentro de los ocho vértices de su programa social. Señaló que el coloquio abordó un tema central donde converge la venezolanidad, la recuperación, el desarrollo, el rescate y la continuidad de lo que es ser venezolano en sus tradiciones más profundas.

Saab calificó a Vivas como alguien que otorgó visibilidad de carácter internacional a la arquitectura del país. Explicó que esta disciplina debe comprenderse como una tradición y un arte que conecta los saberes ancestrales con la modernidad.

“La arquitectura no solo debe verse como un hecho de la ingeniería, tiene que verse como una tradición, como lo que identifica a Venezuela de otros lugares del mundo. No es igual, por ejemplo, la arquitectura que nos legó Fruto Vivas como eje central y toda la escuela que la ha desarrollado, con la que puedes ver en Estados Unidos o en Europa. Tiene un toque realmente venezolano, que suma lo tradicional con lo contemporáneo”, afirmó.

Asimismo, recalcó Saab el impacto de las obras del homenajeado en todo el territorio, entre las que mencionó la “Flor de Venezuela”, en el estado Lara; el complejo habitacional “Árbol para vivir”, en Anzoátegui, así como sus diseños en la región andina y el mausoleo en el Cuartel de la Montaña, en Caracas, construido en apenas 10 días.

Llamado a la aplicación de sus enseñanzas

Por su parte, Alejandro López, director general del Museo de Arquitectura, celebró la iniciativa de la gran misión y definió a Fruto Vivas como un maestro y amigo que integró tres grandes influencias: la ancestralidad indígena, el pueblo y la herencia del arquitecto y urbanista venezolano Carlos Raúl Villanueva.

López aprovechó este espacio para exhortar a las autoridades urbanas a implementar el modelo constructivo de Vivas. “Queremos influir, si fuera posible, para que los que dirigen las ciudades, los que tienen que ver con los programas de construcción de vivienda y de conjuntos urbanos, hagamos un esfuerzo de tomar las directrices, las enseñanzas que Fruto nos dejó, él y otros más, que no se están aplicando, que deberíamos aplicar”, aseveró.

Conciencia y formación ambiental

La discusión también contó con la presencia de Zuleiva Vivas, rectora de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas, quien agradeció el reconocimiento a quienes han trabajado por el afianzamiento de la identidad nacional. “Pienso que lo más importante es seguir las enseñanzas de los maestros, más allá de rendirles homenaje, y ponerle atención a sus enseñanzas, a sus ejemplos y en eso estamos acá: celebrando y sobre todo afianzando, sembrando conciencia sobre esa venezolanidad”, manifestó.

Finalmente, Domingo Acosta, profesor e investigador del Instituto Experimental de la Construcción de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Premio Nacional de Arquitectura 2024, rememoró su época como discípulo del homenajeado en la década de los 70. Desglosó Acosta el legado de Vivas en tres aportes esenciales: el ecológico (diseño bioclimático), el tecnológico-cultural (tecnología popular apropiada) y el social, enfocado en la construcción masiva de viviendas y el movimiento “La ciudad para todos”.