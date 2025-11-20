Venezuela celebra 80 años de la Unesco rumbo a la declaración del joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial (+Fotos)

Este miércoles 19 de noviembre, desde la plaza Bolívar de Caracas, Venezuela celebró los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), rumbo a la declaración del Joropo Venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Al respecto, el organismo confirmó este lunes 17 de noviembre, que el género tradicional venezolano representará oficialmente a Venezuela en la vigésima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, a realizarse del 8 al 13 de diciembre en Nueva Delhi, India.

Texto: Alba Ciudad (Oriana Chirinos) / Fotos: Roiner Ross

La jornada, organizada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE) y la Alcadía de Caracas, junto a autoridades culturales, inició con una presentación artístico – cultural de la Compañía Nacional de Danza (CND) y El Sistema, quienes enaltecieron el género del joropo en medio de la celebración de la institución y la cultura tradicional venezolana.

El Ministro para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, expresó que “hacemos esta celebración en momentos de altísimas expectativas de lo que ha de ocurrir aquí, en esta parte del mundo, en el sagrado Mar Caribe. (…) La Unesco ha tenido, a lo largo de estos 80 años, grandes aciertos. Si no existiera la Unesco o algo parecido, habría que inventarlo. (…) El trayecto que Venezuela ha cumplido por los vericuetos diplomáticos de la Unesco es admirable.”

Por su parte, la Alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, celebró los 80 años de la Unesco y recordó que “Venezuela recibe con frecuencia reconocimientos culturales y artísticos; la Unesco siempre está presente y es un honor para la capital participar en esta conmemoración”. Además, destacó el estatus de Caracas como Ciudad Creativa en Música dentro de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, un logro que surgió tras el expediente iniciado por, Benito Yrady, hace dos años y que se ejemplifica en el Sistema de Orquestas, los mayores embajadores venezolanos en todo el mundo.

Por otro lado, el canciller de la República, Iván Gil, resaltó el objetivo de la creación del organismo dentro del sistema de Naciones Unidas, “un sistema creado para preservar la paz y la seguridad internacionales. Para promover la cooperación entre los estados, promover el desarrollo de cada uno de ellos y para proteger los derechos humanos. Son las cuatro bases fundamentales de nuestro sistema de Naciones Unidas. Y lo traigo a mención en estas breves palabras”.



Además, el presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, Benito Yrady, exaltó la pertenencia de Venezuela a la Unesco, expresando que “es motivo de orgullo para todos nosotros, venezolanos, latinoamericanos, respetables diplomáticos. Pero no es un asunto solo de la cultura y políticas culturales. No en vano, la constitución de la Unesco establece que solamente en la mente de los hombres está la guerra y se crea este organismo para promover la paz. Y, en estos 80 años que se están cumpliendo, es un momento en el que nuestro país está clamando por la paz. Por eso, pertenecer a esa institución tiene un significado sumamente elevado y no ha sido en vano la posibilidad de ingresar de manera permanente a las listas de patrimonio cultural inmaterial”.



Por último, el profesor Yrady también explicó el estatus de la declaración del joropo como patrimonio e indicó cuáles serían las siguientes manifestaciones a declarar: “este mismo año, el joropo en Venezuela, allá en la India, será el expediente número 11 que ingrese a listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El año que viene será una manifestación propia del estado Lara que conocemos como Tamunangue o Sones de Negro. El año 2027 debe ser la arepa venezolana y nos preparamos con otro expediente, pensando que en el 2028, ese plato que nos caracteriza tanto como es la hallaca, pueda tener entrada a esas listas.”