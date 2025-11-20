Inaugurado Centro de Documentación Teatral de la CNT con importantes colecciones

En el marco de del Festival de Teatro Venezolano (FTV) 2025, este jueves 20 de noviembre fue inaugurado el Centro de Documentación Teatral de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) en el piso 15 de la Torre Norte del Centro Simón Bolivar, de Caracas, sede del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) y sus entes adscritos.

Texto y fotos: Prensa FTV

Este nuevo espacio está dedicado al resguardo y la investigación de la memoria escénica nacional. El centro alberga un significativo material bibliográfico de la CNT, además de importantes colecciones que recogen el trabajo de autores fundamentales del teatro venezolano.

Entre las figuras, cuyas obras y documentos forman parte de este archivo, se encuentran Pedro Riera, Leonardo Azparren y José Gabriel Núñez, enriqueciendo así el acervo disponible para investigadores, estudiantes de teatro y el público general.

Los interesados en consultar los textos y colecciones pueden hacerlo de manera presencial, con cita previa, los días jueves en horario de la tarde.

La coordinadora de investigación de la CNT, Yaritza Medina, comentó que la inauguración de este Centro representa un anhelado sueño de la institución. “Hacerlo realidad es maravilloso”, expresó.

Medina destacó la alianza establecida con la Biblioteca Nacional para la organización y correcta gestión de este nuevo archivo documental, ubicado en las oficinas administrativas de la CNT.

La creación del Centro de Documentación Teatral reafirma el compromiso de la CNT con la preservación de la memoria bibliográfica del teatro venezolano y su acceso a la población.

