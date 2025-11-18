Maduro responde a Trump: “El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz”

Ante las informaciones generadas en distintos medios de comunicación social en la que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que podría sostener un diálogo con el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el líder venezolano indicó que el diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz. “En Estados Unidos el que quiera hablar con Venezuela se hablará. Face to face. Cara a cara”, puntualizó.



Texto: Alba Ciudad y Prensa Presidencial

En el segmento “Zona Digital” de su programa “Con Maduro+” número 97, el presidente Maduro indicó que el 6 de septiembre envió una carta de 3 páginas al presidente Trump en la que le solicitó respeto absoluto al Derecho Internacional.

Maduro responde a Donald Trump sobre posible diálogo, 17 de noviembre de 2025

“Cuestionamos firmemente la amenaza del uso de la fuerza, o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países. Y ratificamos lo que dice la Carta de la ONU, nuestra Constitución y nuestro pueblo: Sólo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos; y sólo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo. Esa es nuestra posición invariable, histórica de Venezuela, que aprendí con el Comandante Chávez cuando era canciller, y que está expresada en esta Carta, es que el diálogo es el camino para buscarla verdad y la paz, y la paz no tiene alternativa”

“La paz, el diálogo y la diplomacia no tienen alternativa. Todo lo demás es un abismo sin fin. Las guerras eternas son un abismo sin fin. Son base de destrucción y muerte, como fue en la heroica Vietna, Afganistán, Libia y pare usted de contar. Ese no es el camino. El camino del siglo XXI es otro”.

“Venezuela tiene 16 semanas de una acechanza nunca antes vista”, dijo el Presidente venezolano. La comparó con el bloqueo ocurrido en 1902, cuando “vinieron 21 barcos de guerra, los más modernos de la época”, de Alemania, Inglaterra e Italia. “Cañonearon todos los puertos, y el pueblo, traicionado tantas veces, no tenía un ejército ni un gobierno sólido. Tenía un buen presidente, Cipriano Castro, valiente. (Pero) no había estado. No había pueblo organizado. No había partidos políticos. No había movimientos sociales. El pueblo salió con piedras, palos, machetes, chopos, cañones viejos, y repelió, y derrotó a esos 21 barcos, que eran los más modernos”.

Señala que en estas 16 semanas se logró la unión total del pueblo venezolano. El 94% del país rechaza las amenazas militares y “a esos viejos carcamanes”, como Guaidó, María Corina Machado y Leopoldo López, que “quieren que entren los marines y les entreguen el poder a ellos”. Señaló que el gobierno ha logrado un nivel de apoyo de 70 por ciento, “que nunca habíamos tenido”.

“Dialog? Yes. Call? Yes. Peace? Yes. War? No. Never, never war”, dijo Maduro en inglés.

“Quien quiera hablar con Venezuela, hablará”

El Presidente venezolano reinteró que “en Estados Unidos, quien quiera hablar con Venezuela, hablará. Face to face, cara a cara, sin ningún problema. Lo que no se puede permitir es que se bombardee y masacre a un pueblo cristiano, al pueblo cristiano de Venezuela”, dijo Maduro.

Señala Maduro que él monitorea personalmente numerosos medios de comunicación estadounidenses y que se ha dado cuenta de que hay un empeño en sectores de poder de Estados Unidos, en “destruir al presidente Trump”.

Para ello, Maduro señala que esos sectores han posicionado dos temas:

El de la lista de Epstein: sobre ese tema “no nos hemos pronunciado, ni nos vamos a pronunciar, es un tema interno de EEUU”, dijo Maduro.

El otro tema es Venezuela: “quieren que el Presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre. Y lo están azuzando, azuzando, provocando. Los artículos de prensa, permanentes. Y estoy seguro de que ese azuzamiento, esa provocación viene no sólo de sus adversarios y enemigos conocidos, que el sabe quienes son, sino que tiene gente a su alrededor que ya calcula en función de la era post-Trump, y no le importa nada hacerle daño. Y lo están llevando a un desfiladero”, dice Maduro, quien señala que él ve muchos medios de Estados Unidos, incluyendo televisión y páginas web. “Le están presentando un trapo rojo, como a un torero, para que embista. Es más, ponen el mapa de Venezuela en rojo”.

Para el Jefe de Estado el país está unido. Destacó que en Venezuela hay planes para el desarrollo económico, social, científico, educativo y de defensa integral del territorio para los próximos 20 años.

Las encuestas no mienten

“Estados Unidos, ahí están las mediciones: el 94% de este país rechaza las amenazas militares. Más del 90% rechaza a esos viejos carcamanes y carcamanas. Juan Guaidó, ¿recuerdan el nombre de Juan Guaidó? La señora (María Corina) Machado, Leopoldo López: fracasados de 25 años que han pretendido asaltar el poder político de Venezuela y ahora quiere que entren los marines y le entreguen el poder a ellos”, explicó el presidente Nicolás Maduro ante el último pronunciamiento del presidente norteamericano, que fue viralizado en distintos medios de comunicación.