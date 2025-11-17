Trump: “Puede que tengamos conversaciones con Maduro”

Washington no tiene ninguna novedad sobre la situación con Venezuela, pero EE.UU. podría entablar negociaciones con el líder venezolano, Nicolás Maduro, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, este domingo en la noche en el aeropuerto de West Palm Beach, Florida, cuando le preguntaron al respecto.

Texto: Actualidad RT

Minutos después de que el Departamento de Estado anunciara la designación, a partir del 24 de noviembre, del supuesto Cartel de los Soles como “organización terrorista”, una periodista le preguntó a Trump si Estados Unidos podría atacar “activos o infraestructuras de Maduro dentro de Venezuela” tras dicha designación. Ante ello, Trump respondió: “Eso nos permite hacerlo, pero no hemos dicho que vayamos a hacerlo”.

Añadió Trump: “Es posible que mantengamos algunas conversaciones con Maduro, y ya veremos cómo salen. A ellos les gustaría hablar”, afirmó el mandatario.

Maduro denuncia la amenaza de invasión

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha denunciado la actual presencia militar estadounidense en el Caribe, que es la mayor en décadas, y dijo que es una amenaza de invasión y una agresión a la soberanía de Venezuela. Afirmó que el objetivo final de esta agresión es el control de los vastos recursos naturales del país. En un encuentro con jóvenes, pidió que se expresara el apoyo a las ideas de que la “república sea libre e independiente por siempre” y que la juventud “sea rebelde”.

El mandatario alertó sobre el “resurgimiento” de la Doctrina Monroe, que pretende forzar “‘cambios de regímenes'” en la región. Rechazó el despliegue militar en el mar Caribe, que incluye “portaaviones de última generación, destructores misilisticos y submarinos nucleares”, argumentando que se realiza bajo el falso pretexto de eufemismos como “la seguridad” o “la lucha contra el narcotráfico”.

En respuesta, Maduro abogó por “la Doctrina Bolivariana en defensa de la independencia, la unión y la emancipación de nuestros pueblos”, e instó a los líderes latinoamericanos a unirse para “exigir el cese inmediato de los ataques y amenazas militares”.

Cronología de agresiones de EE.UU.

Desde el pasado mes de agosto, EE.UU. ha desplegado frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, con el alegato declarado de luchar contra el narcotráfico. Desde entonces ha llevado a cabo varios bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe pero también en el océano Pacífico, lejos de las costas venezolanas, que han dejado decenas de muertos.

Paralelamente, Washington acusó a Maduro, sin ninguna prueba, de liderar un supuesto cártel del narcotráfico. En este contexto, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que conduzca a su arresto.