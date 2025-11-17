Proyectan serie de televisión sobre Nicolás Maduro en el Cuartel San Carlos, Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera

Desde este lunes 17 y hasta el viernes 21 de noviembre se estará proyectando en el Cuartel San Carlos – Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera, la serie “Nicolás” sobre la vida de Nicolás Maduro. La proyección inicia a las 6:30 p.m.

La misma fue elaborada en 2024 por el Movimiento Futuro, con el fin de “reconstruir la figura de un líder, que se masificó en el fragor de las luchas populares y sindicales”. La sinopsis señala que “es una serie biográfica que cuenta la vida de Nicolás Maduro, desde la experiencia popular, la conformación de los movimientos sociales y la lucha sindical. Cada personaje es fiel representación de la historia de un líder, diversificado en tres décadas de su vida”.

Consta de cuatro capítulos.

La entrada es libre. ¡No te la pierdas!

También será transmitida por el canal de televisión TVES los sábados inmediatamente después del partido de béisbol de la LVBP, y los domingos a las 8:30 p.m.