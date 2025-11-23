Lula advierte amenaza de EEUU a Venezuela y anuncia que hablará con Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este domingo su preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y anunció que conversará con su homólogo Donald Trump para evitar un conflicto, ante las denuncias de Venezuela sobre la amenaza que representa para su soberanía. Tras la clausura de la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el mandatario afirmó sentirse «muy preocupado» porque «América del Sur está considerada una zona de paz», reseñó Telesur.

Texto: Últimas Noticias

«Somos un continente que no tiene armas nucleares, bombas atómicas, no tenemos nada. Allí, nuestro objetivo es trabajar para desarrollarnos y crecer. Me preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el mar Caribe. Estoy muy preocupado. Y tengo la intención de hablar con el presidente Trump sobre esto, porque me preocupa», aseguró en una rueda de prensa.

Además, indicó que Brasil «tiene una responsabilidad con Suramérica» y recordó que su país tiene frontera con Venezuela, lo que «no es poca cosa». Lula enfatizó que «no tiene sentido tener una guerra ahora».

El jefe de Estado alertó que «basta con un disparo y quién sabe cómo terminará», razón por la que es importante hallar una solución «antes de que empiece». «Estoy muy preocupado y no quisiera que ocurriera nada militar en Suramérica», reiteró.

Desde agosto pasado, Washington mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico. En sus ataques contra pequeñas embarcaciones, a las que señaló por supuestamente tener vínculos con el tráfico de drogas sin presentar pruebas, ha asesinado a más de 80 personas.

La presencia militar de EEUU incluye buques, aviones de combate y fuerzas especiales, enmarcado en su operación «Lanza del Sur» y en la supuesta lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, Gobiernos como los de Rusia, Colombia, Brasil y México, y el alto comisionado de Naciones para los Derechos Humanos, Volker Türk, han rechazado las acciones ordenadas por Trump.

Por su parte, el Gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones la amenaza de este despliegue de Washington, tanto para el país como para la región, afirmando que su objetivo es un cambio de Gobierno y quedarse con las riquezas petroleras de la nación.

