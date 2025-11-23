Se realizó la Consulta Popular Nacional en Venezuela para elegir proyectos de las comunidades que serán financiados por el Estado

Este domingo 23 de noviembre, millones de personas en todo el país se movilizaron para participar en la Cuarta Consulta Popular Nacional de este año 2025, que permite a las comunidades y comunas votar entre los proyectos comunitarios propuestos en asambleas de base. Los proyectos con más votos serán financiados por el Estado para su realización.

Texto: Diario VEA y AVN / Fotos: Mippci

Para la jornada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó 9.963 mesas electorales en 8.630 centros de votación en todo el país, con la participación activa de las comunas.

El CNE activó el sitio web http://ssgestion.cne.gob.ve/, en donde las personas pueden consultar los proyectos comunitarios que serán seleccionados este domingo 23 de noviembre, cuando se lleve a cabo la Cuarta Consulta Popular Nacional.

En la jornada participan 79 veedores internacionales proveniente de América Latina, Estados Unidos y Europa, informó más temprano el ministro del Poder Popular para las Comunas, Ángel Prado, en un contacto con Venezolana de Televisión, VTV.

El ministro también destacó que, recientemente se inauguraron más de 23 mil obras con el Obratón nacional. Además, detalló que están en marcha otras diez mil obras en todo el país, y con la elección de este domingo se sumarán otros «10 mil 662 proyectos, porque son dos proyectos por cada comuna».

«Lo que hay es una gran activación en el territorio, hay un trabajo colectivo y se está dando de manera eficaz y eficiente respuestas a muchos problemas”, indicó.

Recordó que el Presidente Nicolás Maduro, indicó que si se le hubiesen asignados estos 30 mil proyectos a gobernaciones y alcaldías, «quizás no hubiese alcanzado el tiempo y la burocracia nos hubiese golpeado»; mientras que las obras que ya se han en ejecutado en el marco de las tres (3) Consultas Populares anteriores se ha hecho directo con el pueblo. «Con la organización popular, con la gente que ama el barrio, que quiere solucionar los problemas (…) La gente lo hizo con amor, lo hizo bien, los recursos se han optimizado muy bien, y han tenido un gran impacto».

Invitación del Presidente

El Presidente Nicolás Maduro, hizo un llamamiento este domingo a la participación masiva del pueblo en la Cuarta Consulta Popular Nacional de 2025. A través de un mensaje difundido en su canal oficial de Telegram, el Presidente instó a la población a acudir a los centros de votación para elegir los proyectos que beneficiarán a sus comunidades.

“Este 23 de noviembre invito a todos los vecinos y vecinas de este país, a todas las comunidades, a todas las familias a votar, a votar, a votar en las 9.000 mesas de votación donde los vecinos van a elegir sus proyectos en 5.336 circuitos comunales y a tener una gran Victoria de la democracia del gobierno popular y de La Paz”, expresó.

Este día, coincidiendo con su cumpleaños, el jefe de Estado también aprovechó la ocasión para agradecer las muestras de cariño e invitó al pueblo venezolano a celebrar su cumpleaños con alegría y sencillez. “Y como siempre, mi celebración será la oración que ustedes me den, sus bendiciones y donde quieran pican una torta a mi nombre y se echan una guarapita y echan una bailadita y seré feliz “, manifestó.