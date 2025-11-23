Premio Rafael Briceño 2025 celebró la fuerza creadora del teatro venezolano 

El alma del teatro venezolano se vistió de gala este sábado 22 de noviembre con la entrega del Premio Rafael Briceño 2025, realizada en la sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos, con la presencia de destacadas personalidades del gremio. A sala llena, se alzaron con el galardón 10 artistas nacionales y una artista internacional.

Texto: Prensa FTV / Fotos: Iris Carhuarupay

Entre los galardonados de la noche se destacaron Ariana León y Humberto Viteri como Artista Destacado del Año. En la categoría Trayectoria Teatral fueron reconocidos Silvia Herrera, Verónica Arellano, William Cuao y Jesús Plaza.

Asimismo, el Premio Especial fue entregado a Víctor Villavicencio, mientras que la Trayectoria Regional homenajeó a Maritza Mendoza y Federico Espina. La Trayectoria Internacional recayó sobre la colombiana Patricia Ariza. Finalmente, el galardón Homenaje a la memoria fue para Ludwig Pineda (recibido por el director de teatro Costa Palamides).

El jurado estuvo conformado por Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro; Anibal Grunn, actor y dramaturgo; y Rufino Dorta y Oscar Cortéz, directores tratrales.

Teatro que florece en el territorio nacional

Durante esta ceremonia, realizada como parte del Festival de Teatro Venezolano (FTV), el director de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), Carlos Arroyo, resaltó la vitalidad del teatro nacional, cuyas raíces “florecen en el territorio” a través de sus diversas expresiones: comunitaria, amateur, universitaria, profesional, infantil, de calle, entre otras.

Arroyo enfatizó que el FTV es un espacio de pluralidad donde los artistas pueden “abrazarse y encontrar voces comunes”. Asimismo, destacó que el Premio Rafael Briceño lleva el epónimo de una leyenda del teatro venezolano en la que los creadores escénicos se reconocen. “Este galardón es un reconocimiento a muchos hombres y mujeres de gran trayectoria en el país”, puntualizó.

Por su parte, la viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean, subrayó la importancia de la celebración. “El teatro está más vivo que nunca. En Venezuela estamos haciendo cosas maravillosas, estamos construyendo un legado para los futuros hombres y mujeres que también se enamorarán de estos escenarios”, expresó.

La viceministra felicitó la constancia y pasión de los profesionales del teatro por su trabajo incansable, incluso en circunstancias adversas del país. “Han demostrado la fuerza espiritual que tenemos los venezolanos y venezolanas para hacer lo que nos gusta. Somos capaces de entregarnos a nuestra cultura y alimentar nuestro espíritu”, comentó Pemjean.

Creado en el año 2020 por la CNT, el Premio Rafael Briceño es un reconocimiento anual que honra la trayectoria de profesionales del teatro venezolano. El premio lleva el nombre de una de las más grandes figuras de la actuación del país. Briceño heredó la tradición teatral del último tercio del siglo XIX e impulsó con sus interpretaciones el desarrollo del teatro moderno en el siglo XX, proyectando su arte a la radio, el cine y la televisión nacional.