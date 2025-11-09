Feria del Libro de Caracas

Presentaron el libro “Fidel, Chávez y el destino de nuestra América” de Germán Sánchez Otero

El libro “Fidel, Chávez y el destino de nuestra América”, de Germán Sánchez Otero, editado por el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías y el Centro Fidel Castro Ruz, fue presentado en la 16.ª Feria del Libro de Caracas.

Fuente: Prensa Cenal

La presentación estuvo a cargo de Raúl Cazal, viceministro de Fomento para la Economía Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal); Ramón López, director del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, y la coordinadora de Edición de este organismo, Evelyn Rodríguez.

La obra revela la historia y los matices de la relación entre Venezuela y Cuba a través de los ojos de Sánchez Otero como un testigo privilegiado siendo embajador de Cuba en Venezuela durante 15 años, un tiempo en el que se vivieron momentos cruciales en la política de ambos países.

El libro, además de exponer anécdotas sobre la relación entre Chávez y Castro, desde 1994, documenta cómo sus encuentros influyeron en la articulación de una revolución latinoamericana, resaltó Raúl Cazal.

“Sus encuentros tuvieron una repercusión en lo que ellos querían, en lo que ellos propugnaban por la revolución latinoamericana”, dijo. “Hay anécdotas, pero también hay resoluciones de acciones revolucionarias para fortalecer el Poder Popular en Venezuela”, ilustró Cazal.

Por su parte, Ramón López comentó: “Este libro no solo narra anécdotas, sino que detrás de cada evento surge una compleja red de relaciones que han moldeado la política de Latinoamérica”.

El texto aborda eventos como el golpe de Estado en Venezuela en abril de 2002, el paro petrolero y la profundización de la cooperación entre ambas naciones. “La relación entre Cuba y Venezuela se ha convertido en un modelo de resistencia que ha trascendido las adversidades y ha unido a dos pueblos bajo la misma bandera de integración latino-caribeña,” aseguró López.

La Feria del Libro de Caracas es organizada por la alcaldía del municipio Libertador de Caracas, a través de Fundarte, y se extenderá hasta el 10 de noviembre en la Galería de Arte Nacional.

 

 

