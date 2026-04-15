Despiertan curiosidad lectora en jóvenes de Caricuao con obras del Boom Latinoamericano

Jóvenes estudiantes de Caricuao, una populosa parroquia caraqueña al suroeste de la capital, accedieron a libros gratuitos de autores del Boom latinoamericano durante una dinámica de mediación lectora impulsada por el Centro Nacional del Libro (Cenal) en la Unidad Educativa Mireya Vanegas, en la que la calidez de la palabra en papel superó la frialdad de las pantallas electrónicas.

Texto: Prensa Cenal

Los libros conforman la colección “25 para el 25”, distribuida en todo el país por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) en alianza con el Fondo de Cultura Económica (FCE) de México, a cargo de su edición y lanzamiento para jóvenes de Latinoamérica de 15 a 30 años, una manera de acercarlos mediante papel y tinta a las luchas e historias de la región.

Operación Carlota, una crónica del célebre escritor colombiano García Márquez donde se relata una de las mayores hazañas de solidaridad del siglo XX, fue uno de los títulos entregados.

Con este texto los jóvenes pueden adentrarse en la narración de cómo cientos de miles de soldados, médicos, ingenieros y maestros cubanos atravesaron medio mundo en viejos aviones que a duras penas podían volar y barcos que navegaban de milagro hasta Angola, para detener junto a los soldados del Movimiento Popular de Liberación el avance del ejército sudafricano y la armada de Zaire, y derrotar a los grupos mercenarios apoyados por Estados Unidos que deseaban repartirse el pastel del naciente país.

Más libros, menos pantallas

Como parte del equipo del Cenal que promueve el hábito de leer, Martha González destacó que “la intención es estimular la lectura bajo el lema ‘más libros, menos pantallas”, mientras que el profesor Jonny Liendo, director de la Unidad Educativa Mireya Vanegas, subrayó la importancia del libro físico como alternativa de aprendizaje y producción de conocimiento frente a las plataformas digitales, de las que se ha alertado sobre una guerra cognitiva y de desinformación.

El poeta William Torrealba, invitado a esta dinámica de mediación lectora del Cenal en este centro educativo, recordó que los textos de la colección “25 para el 25” abarcan autores latinoamericanos que exploran realidades profundas, como por ejemplo las dictaduras del sur. “Es una colección con escritores que escriben desde el dolor y las grandes obras que reflejaron esos procesos”, comentó.

El ambiente estuvo impregnado de curiosidad juvenil. Los estudiantes no solo recibieron los libros, sino que compartieron sus preferencias de lectura e incluso experiencias creativas.

Durante la entrega de ejemplares de la colección, la estudiante Gabriela Sánchez eligió Viento de Primavera, una antología poética de Alaíde Foppa, cautivada por el párrafo introductorio sobre esta autora de Elena Poniatowska: “En su cama, a su lado, no hay un hombre. El sitio lo ocupan tres libros, unas cartas abiertas y extendidas, los anteojos, el periódico de ayer, un cuaderno en blanco, una pluma, unos tres o cuatro cartones de invitaciones que se asoman fuera de sus sobres”. La joven manifestó: “Lo sentí como poesía; me gustaría leer el libro completo para dar una conclusión”.