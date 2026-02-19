Fiscal General y presidente del Cenal lanzan programa “El Ministerio Público lee contigo” para fomentar la lectura en niños y jóvenes

La iniciativa busca promover valores éticos y derechos ciudadanos a través de la lectura en todo el territorio nacional

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa CENAL/ Fotos: Prensa CENAL

La Fiscalía General de la República, en conjunto con el Centro Nacional del Libro (Cenal), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, puso en marcha el programa “El Ministerio Público lee contigo”, una iniciativa orientada a fomentar el hábito de la lectura en niñas, niños y jóvenes, con el propósito de fortalecer valores éticos y difundir los derechos y deberes ciudadanos.

El lanzamiento de la campaña se realizó este miércoles 18 de febrero en la sede principal del Ministerio Público, con la participación del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del Cenal, Raúl Cazal.

El programa será coordinado por la Biblioteca Central del Ministerio Público “Víctor Valera Mora” y sus 15 núcleos distribuidos en el ámbito nacional, garantizando así su alcance en todo el territorio venezolano.

Durante el acto de presentación, el fiscal general Tarek William Saab destacó que esta campaña tiene como visión consolidar una generación de ciudadanos libres que utilicen la palabra y la cultura como herramientas fundamentales para la prevención del delito y la violencia.

“A través de las actividades bibliotecarias y formativas se fomentará una cultura vinculante a valores morales, éticos, espirituales, incluso vinculados a lo que implica los derechos humanos y la justicia”, expresó Saab, quien añadió que este programa forma parte de un enfoque preventivo que busca trascender las medidas punitivas mediante la educación y la promoción de valores.

Por su parte, Raúl Cazal, presidente del Cenal, resaltó el carácter inédito de esta alianza interinstitucional y subrayó que el programa permitirá “desarrollar innovadoras formas de leer, y eso es lo que nosotros estamos buscando, la innovación, la creación, la imaginación que las niñas, niños y jóvenes tienen sobre la lectura”.

La campaña considera la importancia de la lectura en las distintas etapas del crecimiento, promoviendo en los más pequeños la empatía y la convivencia en todos los entornos sociales, mientras que en los adolescentes busca desarrollar capacidades para el análisis y la resolución de conflictos con conciencia ciudadana.

Durante el evento estuvieron presentes estudiantes de segundo y tercer grado de la Unidad Educativa Simón Planas Suárez, quienes recibieron libros de las colecciones infantiles publicadas por las editoriales El perro y la rana y Monte Ávila Editores Latinoamericana, ambas adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Con esta iniciativa, el Ministerio Público y el Cenal promueven el mensaje de que “un niño o joven que lee construye un país en paz”, reafirmando su compromiso con la formación integral de las nuevas generaciones a través de la lectura y la cultura.