Venezuela se incorpora a la Academia Euroasiática de Artes Cinematográficas 

El pasado viernes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, informó a través de su canal en Telegram, que Venezuela se incorpora de manera formal a la Academia Euroasiática de Artes Cinematográficas, tras la firma de una declaración de cooperación entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa, respectivamente.

Texto: Prensa MPPC (Claudia Hernández)

Villegas, resaltó que el documento expresa la intención de las partes en apoyar, desarrollar y promover la cinematografía de ambos países. “La Academia servirá para unir los esfuerzos de las industrias cinematográficas nacionales, con el fin de estimular la producción de obras audiovisuales cinematográficas significativas y de alta calidad”, reza el instrumento jurídico.

La declaración también revela el interés entre ambas naciones en participar para optar al Premio de Cine EuroAsiático. “El Premio honrará la creación de obras de gran valor artístico que expresen valores espirituales y morales, tanto universales como nacionales, reflejen el patrimonio cultural histórico de los países de las partes y promuevan los ideales de amistad y entendimiento entre los pueblos”, señaló Villegas.

También mencionó que la Academia de Cine EuroAsiática y el Premio de Cine EuroAsiático están abiertos a la participación de otros Estados que deseen unirse a esta plataforma especializada de cooperación cinematográfica. “Por más cine, con amor a Venezuela”, concluyó la máxima autoridad de la Cultura venezolana.