Cenal conecta a jóvenes con identidad latinoamericana a través de la lectura

Estudiantes de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en la Base Aérea de La Carlota, en Caracas, se sumaron a los jóvenes del país que han accedido a ejemplares gratuitos de la colección “25 para el 25”, un puente literario con autores del Boom latinoamericano que conecta a los lectores con las historias y luchas de la región.

Texto y fotos: Prensa Cenal

A través de una jornada de distribución de libros en este plantel escolar, a cargo del Centro Nacional del Libro (Cenal), los alumnos de 4to y 5to año participaron en una dinámica de promoción de la lectura liderada por el escritor y cultor popular Neguel Machado.

La actividad se centró en la presentación de la colección. Los jóvenes tuvieron la libertad de elegir entre diversos títulos, como Operación Carlota, de Gabriel García Márquez; Música concreta, de Amparo Dávila; Los privilegios del olvido, de Piedad Bonnett; Space Invaders, de Nona Fernández, y Réquiem por Teresa, de Dante Liano.

Con estos títulos, Neguel Machado dirigió una dinámica de comprensión lectora bajo la interrogante “quién eres tú” para profundizar con los estudiantes en la construcción de la identidad propia a través de la exploración de sus raíces.

“Esta colección 25 para el 25 persigue precisamente que te encuentres con tus raíces, con tu forma, con lo que eres”, puntualizó Machado, quien además compartió una décima de su autoría acompañada por el ritmo de las palmas de los alumnos.

Los estudiantes manifestaron su interés por los textos recibidos. Gladiana Vásquez destacó la importancia de retomar el valor de los libros físicos. “Me encantó mucho la dinámica”, dijo tras seleccionar el título “Cómo tirar contra la muerte”, de Juan Gelman, motivada por la temática del texto.

“Leí la contraportada y me llamó la atención que explora el dolor propio y el de los otros y también de la ausencia de los hijos arrebatados por la dictadura militar”, relató Vásquez.

Los títulos fueron editados por el Fondo de Cultura Económica (FCE) de México y son distribuidos en el país en alianza con el MPPC, a través del Cenal, Monte Ávila Editores Latinoamericana y Librerías del Sur.