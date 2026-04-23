Bienales Nacionales de Literatura 2026 abren sus convocatorias 🗓

Escritoras y escritores venezolanos y extranjeros residenciados en el país pueden participar con sus obras inéditas en las Bienales Nacionales de Literatura 2026 que convoca el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través del Centro Nacional del Libro (Cenal) y la Compañía Nacional de Teatro (CNT).

Texto: Prensa CENAL

El anuncio fue realizado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, en el marco de las actividades literarias programadas para la celebración del Día Internacional del Libro, este 23 de abril.

Se premiarán obras en las categorías Novela Histórica, Narrativa Breve, Literatura Infantil (Poesía), Ensayo, Poesía, Ensayo Teatral y Dramaturgia.

Se trata de:

IX Bienal Nacional de Literatura José Vicente Abreu, mención Novela Histórica, abierta hasta el 30 de mayo

XII Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo, mención Narrativa Breve, hasta el 15 de junio

VI Bienal Nacional de Literatura Manuel Felipe Rugeles, mención Literatura Infantil (Poesía), hasta el 30 de junio

VIII Bienal Nacional de Literatura Argimiro Gabaldón, mención Ensayo, hasta el 15 de julio

V Bienal Nacional de Literatura Lydda Franco Farías, mención Poesía (dirigida a escritoras), hasta el 31 de julio

III Bienal Nacional de Literatura César Rengifo, mención Ensayo Teatral, hasta el 30 de junio

III Bienal Nacional de Literatura Apacuana, mención dramaturgia, hasta el 30 de junio.

Los ganadores serán publicados por Monte Ávila Editores Latinoamericana, editorial adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y recibirán por el Cenal un premio en bolívares (Bs 1.000.000,00).

Quienes deseen postularse deberán cumplir con lo establecido en las bases, disponibles en el sitio web del Cenal www.cenal.gob.ve.

Estas Bienales Nacionales de Literatura se realizan como parte de las políticas culturales del Gobierno Bolivariano orientadas a promover la producción literaria e incentivar el desarrollo de nuevos autores.