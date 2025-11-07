Museo de Arte Contemporáneo expone “La Guerra contra la Verdad”: Homenaje a periodistas de Gaza (+Fotos)

La Embajada de Colombia en Venezuela inauguró este 6 de noviembre la impactante exposición fotográfica “La Guerra contra la Verdad. La libertad de prensa bajo la ocupación israelí” en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar). La muestra es un tributo y un testimonio desgarrador que fusiona dos voces esenciales en el registro del conflicto: la de la joven fotoperiodista palestina Fátima Hassouna (1999–2025), cuyo trabajo documentó la vida, la resistencia y la devastación en Gaza hasta su trágico asesinato en un bombardeo israelí, y la del reconocido periodista colombiano Mauricio Morales Duarte, quien ha cubierto la ocupación israelí en Cisjordania durante más de dos décadas.

Texto: Jorge Pinillos / Fotos: Juan Lacruz

Durante su intervención en la inauguración, el Ministro para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, indicó que la igualdad esencial de todos los seres humanos es un principio fundamental que, cuando no es reconocido, conduce a tragedias como la Segunda Guerra Mundial y las políticas de exterminio. Subrayó que, la agresión contra el pueblo palestino no es solo un ataque contra un grupo específico, sino una herida para toda la humanidad, que queda incompleta cuando una parte de ella es agredida.

Villegas, enfatizó el poder del arte y la fotografía para denunciar estas atrocidades y combatir el supremacismo, señalando que las exposiciones fotográficas, como la inaugurada por iniciativa de Colombia, forman parte de un “Guernica colectivo” que documenta el horror actual.

Por su parte el embajador de Palestina en Venezuela, Fadi Alzaben, agradeció especialmente a la Embajada de Colombia y al fotoperiodista Mauricio Morales por la iniciativa, que rinde homenaje a la labor de profesionales como la joven palestina Fatme Hasune, asesinada en 2025, quienes arriesgaron sus vidas para documentar la verdad del conflicto.

Asimismo, Alzaben denunció que, tras dos años de lo que calificó como “limpieza étnica”, Israel ha causado la muerte de aproximadamente 70.000 palestinos —en su mayoría niños, niñas y mujeres— y la destrucción del 93% de los edificios en Gaza, territorio que sufre un bloqueo desde hace 18 años. Subrayó que el asesinato de periodistas y la obstrucción del trabajo informativo buscan ocultar estas atrocidades, e hizo un llamado a la comunidad internacional para romper la impunidad y defender, a través del periodismo ético, la existencia y los derechos del pueblo palestino.

Igualmente, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, enfatizó que esta muestra visual interpela a la humanidad al revelar el silenciamiento sistemático de periodistas en territorios ocupados, donde más de 280 profesionales —entre ellos la joven palestina Fátima Hassouna— han sido asesinados en los últimos 23 meses según verificaciones de la ONU.

El diplomático resaltó que la exposición, que incluye el trabajo del fotógrafo colombiano Mauricio Morales en Palestina y otras zonas de conflicto, confronta la cultura de la guerra con un llamado a la empatía y la paz.

Como actividad complementaria, el viernes 7 de noviembre a las 10:00 a.m. en la Sala No. 4 del Maccar, se realizará una visita guiada especial con el fotoperiodista Mauricio Morales Duarte. En este encuentro, el colaborador de medios internacionales como Al Jazeera English y El País, profundizará en el contexto detrás de sus imágenes y reflexionará sobre el crucial papel del periodismo visual en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad en medio de conflictos armados. Esta exposición es un testimonio del coraje de quienes arriesgan su vida para informar.