Voces y sentimientos se unieron en la Cantata para honrar la memoria del Comandante Hugo Chávez (+Fotos)

En una atmósfera cargada de mística y sentimiento artístico, la sede de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, ubicada en el histórico Cuartel San Carlos, se convirtió en el escenario de una emotiva Cantata en conmemoración a la siembra del Comandante Eterno, Hugo Chávez, evento que honró su memoria a 13 años de su partida física.

Texto y fotos: Prensa MPPC

La Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera acogió con entusiasmo a una destacada selección de intérpretes que, con sus voces y un talento inigualable, rindieron un tributo marcado por la calidad y el compromiso.

El repertorio estuvo magistralmente ejecutado por la emblemática agrupación Los Guaraguaos, referentes históricos de la canción social latinoamericana, junto al dúo de jóvenes Sueños Repetidos, quienes aportaron la frescura y el vigor de las nuevas generaciones de la trova. A este despliegue de sensibilidad se unieron Vilma y Wilson Dúo, quienes con su mística heredada de la agrupación Lloviznando Canto conmovieron a los presentes, sumando además la potencia solista de Oswaldo Musett y la lírica profunda del trovador José Garcés.

Juntos, recorrieron un cancionero diverso que rescató la esencia de la identidad nacional a través de la trova y la canción necesaria, géneros que permitieron recordar la figura del líder desde la belleza y la profundidad de la música.

Esta conmemoración reafirmó que el ejercicio de la memoria histórica a través de la cultura constituye una de las formas más poéticas y hermosas de retribuir el esfuerzo realizado por visibilizar las raíces del pueblo venezolano, reconociendo el legado de quien fuera uno de los promotores culturales más dedicados al desarrollo de la cultura ancestral y diversa que otorga sentido de pertenencia: Hugo Chávez.

En este sentido, la jornada sirvió para evidenciar cómo esa energía transformadora se canaliza actualmente a través de los ocho vértices de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, los cuales se manifiestan a plenitud en una programación artística y formativa que se despliega semanalmente en el Cuartel San Carlos.

Bajo una visión de paz, integración y protagonismo popular, se impulsa que las comunidades se apropien de estos espacios para fortalecer lo tradicional y dar cabida a todas las manifestaciones del arte.































