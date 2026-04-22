Cenal inauguró exposición “Postales Lectoras” en Biblioteca para Niños, Niñas y Adolescentes Mamá Rosa

La exposición “Postales Lectoras”, que reúne las experiencias de jóvenes estudiantes con los libros y la lectura, incluyendo las recomendaciones de sus textos favoritos, estará abierta hasta el 30 de abril en la Biblioteca para Niños, Niñas y Adolescentes Mamá Rosa, ubicada en el Foro Libertador de Caracas.

Texto: Prensa Cenal

Bajo la organización del Centro Nacional del Libro (Cenal) se inauguró este miércoles 22, a propósito de celebrarse este 23 el Día Internacional del Libro.

En la inauguración se dieron cita autoridades y personalidades de la cultura junto al público visitante y jóvenes estudiantes que participaron en la elaboración de las postales. Estuvieron presentes la gerente de Estrategias del Cenal y directora de la Oficina de Formación para las Artes y la Cultura del MPPC, Yris Villamizar; el director general de la Biblioteca Nacional, Jorge Berrueta; el poeta y artista plástico Roger Herrera y el profesor y promotor de lectura Leonardo Cádiz.

Villamizar resaltó el proyecto como una forma creativa de seguir promoviendo el libro y la lectura. “Estuvimos en varias unidades educativas donde los jóvenes pudieron recomendar los libros que leyeron de una manera distinta”, explicó.

Esta muestra expositiva, que puede replicarse en centros de educación de toda Venezuela, se logró con la participación de jóvenes estudiantes de las unidades educativas José Ignacio Cabrujas, Libertador y Mireya Vanegas, en Caracas, y Carmen Ruiz, de Charallave, estado Miranda.

Las postales lectoras fueron creadas a partir de collages con diversos materiales e ilustraciones.

En ese sentido, el promotor de lectura Leonardo Cádiz, quien dirigió la creación de postales lectoras en Charallave, estado Miranda, destacó la vinculación de las letras con las artes plásticas para incitar a la lectura. “Es así como ellos (los jóvenes) pueden plasmar en cada una de estas postales ese mensaje que les dejó cada una de las lecturas”.

El escritor Roger Herrera indicó que “el producto de esto serán jóvenes más despiertos y con la libertad del espíritu al confrontarse con el libro”.

El director general de la Biblioteca Nacional, Jorge Berrueta, anunció la intención de replicar la iniciativa en toda la geografía nacional en conjunto con la red de bibliotecas públicas, para continuar motivando a la juventud a leer por la vía del arte.

Experiencias juveniles en torno al libro

Entre los libros empleados para este proyecto de creación de postales lectoras se encuentran los pertenecientes a la colección “25 para el 25”, distribuidos en todo el país por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través del Cenal, en alianza con el Fondo de Cultura Económica (FCE) de México, a cargo de su edición y lanzamiento para jóvenes de Latinoamérica.

Los participantes plasmaron en las postales los sentimientos y elementos que más les cautivaron de las obras literarias leídas, entre clásicos universales, títulos que abordan el imaginario literario latinoamericano e incluso mangas, por lo que cada pieza funciona como un elemento artístico y comunicativo.

Aaron Páez, estudiante de la U.E Carmen Ruiz del municipio Cristóbal Rojas, en el estado Miranda, compartió que su proceso trascendió lo académico: “La experiencia que tuve haciendo estas postales fue algo que salió de mi corazón, me sentí identificado; alguien que no sea lector muy activo puede iniciar con ‘Réquiem por Teresa’ de Dante Liano, incluida en la colección 25 para el 25”.

Asimismo, Camilo Pinto, del C.E. José Ignacio Cabrujas, adscrito al MPPC, compartió su experiencia con el clásico de George Orwell “Rebelión en la Granja”, destacando su capacidad para despertar el interés político en los jóvenes a través de una narrativa cargada de tensión. Para Pinto la obra no es solo un relato de ficción, sino una montaña rusa de sensaciones que confrontan al lector con la realidad del poder. “Uno cuando lee ese libro se siente primero con coraje y después con miedo, porque la historia da demasiada atención, esos sentimientos que genera el libro son interesantes”.

Por otro lado, la estudiante Daniela Lugo, igualmente del C.E. José Ignacio Cabrujas, realizó su postal sobre el manga Spy x Family, de Tatsuya Endo, como una pieza clave para entender los lazos afectivos modernos. La joven destacó que aunque la obra narra las aventuras de una familia “falsa”, creada por conveniencia, el fondo de la historia resalta la lealtad y el afecto genuino. Lugo comentó: “Es una historia que muestra la unión familiar, al unirse sus miembros se arma un gran lazo entre ellos”.

Además, como parte de la inauguración de la exposición, el Cenal entregó 15 nuevos títulos literarios a la Biblioteca para Niños, Niñas y Adolescentes Mamá Rosa, con el objetivo de enriquecer su colección y ofrecer nuevas opciones de lectura a los jóvenes.

La exposición “Postales Lectoras” se une a la programación de encuentros que promueve el Cenal en todo el territorio nacional para el fomento del libro, la lectura y el pensamiento crítico.