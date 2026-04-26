Novedades editoriales de Venezuela se presentan en la 38.ª FILBo

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela exhibe una significativa muestra de la producción editorial hecha en el país y sus perspectivas literarias en la 38.ª Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), abierta desde el 21 de abril hasta el próximo 4 de marzo.

Prensa Cenal

Además, un ciclo de charlas con escritoras y escritores venezolanos a cargo del MPPC inició este sábado 25 con la participación del titular de esta cartera, Raúl Cazal, quien encabeza la delegación nacional presente en la FILBo.

Abrió la jornada de presentaciones por Venezuela el escritor Benito Yrady, actual presidente del Centro de la Diversidad Cultural, con dos de sus más recientes publicaciones: Historia del señor Cody, con el que marca su debut en la novela mediante una narración transversalizada por el imaginario del petróleo, y La caja de los truenos, un libro que se puede leer como una crónica con las voces de tres mujeres afrodescendientes del estado Sucre. Ambos títulos cuentan con el sello de Monte Ávila Editores Latinoamericana.

“Hablar de cultura tiene un amplio significado; en ella hay expresiones que tienen unos actores, unos sujetos, que conforman nuestro pueblo, y Benito Yrady ha estado con ellos y con ellas”, destacó el ministro Cazal sobre este autor, quien incursionó en las letras con su libro de cuentos Zona de Tolerancia, un hito en la narrativa venezolana por abordar el tema del petróleo, y quien en los últimos años ha retomado la literatura tras dedicar una buena parte de su vida a la gestión cultural y a la investigación profunda del pueblo en los términos de sus expresiones culturales.

Como un puente a la narrativa, el ensayo y la poesía popular de Venezuela también se programaron presentaciones de libros con los escritores venezolanos Luis Britto García, Premio Nacional de Literatura, Portador Patrimonial de la Nación y autor de más de 90 libros; la investigadora, ensayista y académica Mirla Alcibíades, ganadora este año del Premio Nacional de Cultura en Humanidades; Rosanna Álvarez, historiadora dedicada al análisis y difusión del pensamiento bolivariano; Aminta Beleño, autora de publicaciones centradas en la igualdad y defensa de género, y Neguel Machado, poeta, decimista, promotor cultural y exponente de la cultura afrovenezolana.

La programación literaria de Venezuela igualmente contempla la participación de Fermín Goñi (Pamplona, Navarra) con la presentación de La rebelión infinita de Miranda, libro coeditado por Monte Ávila Editores Latinoamericana y el Fondo de Cultura Económica (FCE) de México, y Sergio Santana (Colombia), autor de Héctor Lavoe, la Voz del Barrio, libro editado por la Fundación Editorial El perro y la rana.

En el stand de Venezuela a cargo del MPPC se hallan más de 200 novedades literarias publicadas por editoriales públicas, privadas e independientes, entre estas El perro y la rana, Monte Ávila Editores Latinoamericana, Biblioteca Ayacucho, Iguana Ediciones, Ediciones Telesur, Bisara, Acirema y Trinchera, así como los sellos editoriales de la Fundación para la Cultura y las Artes (Fundarte) de la Alcaldía de Caracas, el Centro de Estudios Simón Bolívar y el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías.

Además de la oferta editorial que brinda el MPPC está la Cámara Venezolana del Libro con un stand donde pueden apreciarse otras novedades de editoriales y autores independientes del país, visitado por el ministro de Cultura venezolano durante un recorrido por la FILBo en el que intercambió saludos con diferentes agentes de la cadena del libro de diversas naciones.

La FILBo es organizada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro (CCL). Este año cuenta con India como País Invitado de Honor y Boyacá como Departamento Invitado. La programación gira en torno al eje temático “Escucharnos es leernos”, una invitación a entender la vida desde el sosiego, la calma y el silencio.