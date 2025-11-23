Libro “Dramas de la Patria” de Luis Britto García fue presentado en el Festival de Teatro Venezolano

En el marco del Festival de Teatro Venezolano, este domingo 23 de noviembre fue presentado el libro “Dramas de la Patria”, del reconocido y prolífico intelectual venezolano Luis Britto García, en la Librería del Sur del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), en Caracas.

Texto: Prensa FTV / Fotos: Iris Carhuarupay

El encuentro reunió a autoridades de la Cultura y miembros del gremio teatral venezolano, quienes comentaron sobre esta obra que lleva el sello de Monte Ávila Editores Latinoamericana. El director de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), Carlos Arroyo, resaltó la importancia de esta presentación para las artes escénicas nacionales. Destacó que este texto ofrece una mirada profunda de la teatralidad del país y su historia.

“Agradecemos a Luis, a la Plataforma del Libro y a Monte Ávila Editores Latinoamericana por poder presentar este libro en el marco del Festival de Teatro Venezolano. Es un honor, un orgullo y un punto de referencia de la teatralidad venezolana”, indicó.

En ese sentido, el presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal) y viceministro de Fomento y Economía Cultural, Raúl Cazal, señaló que esta obra “tiene que ver con nuestra venezolanidad y con nuestras contradicciones” vistas desde el teatro y desde diversos personajes. Explicó que el libro aborda temas que “tratan a los venezolanos y a las venezolanas desde sus tragedias mínimas y máximas”.

Por su parte, el dramaturgo Rodolfo Porras subrayó que el libro reúne gran parte de la obra teatral de Luis Britto García y constituye una nueva forma de abordar las antologías. “Este libro nos retrotrae a un proceso histórico y político del país donde muchas de las cosas que antes eran un sueño se ven ahora. En nuestra cotidianidad no lo notamos, pero al leer el libro decimos ‘¡Cómo han cambiado las cosas!’. Ese es un testimonio importante”, subrayó.

El libro “Dramas de la Patria”, surge como resultado de la alianza entre la CNT y el Cenal, orientada a dar visibilidad las voces emergentes y consagradas de la dramaturgia nacional. La obra podrá adquirirse próximamente en la red nacional de Librerías del Sur.