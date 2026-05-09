III Bienales de Literatura Apacuana y César Rengifo 2026 se centrarán en las Artes Escénicas 🗓

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Ya están abiertas las convocatorias a la III Bienal Nacional de Literatura Apacuana 2026 en su Mención Dramaturgia, y a la III Bienal Nacional de Literatura César Rengifo 2026 en su Mención Ensayo Teatral. La recepción de las obras y papeles de trabajo a ser consideradas en estos dos certámenes se extenderá hasta el venidero 30 de junio.

Texto e imágenes: Prensa CNT

Ambas Bienales son impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) y el Centro Nacional del Libro (Cenal), como un estímulo a la producción intelectual y creativa. En esta oportunidad, será premiada la concepción de obras y propuestas de investigación en materia de Artes Escénicas.

Concebidas como un espacio de reconocimiento y discusión de nueva producción intelectual, la convocatoria a estas Bienales está abierta para autores venezolanos y extranjeros residentes en Venezuela que presenten obras inéditas, originales y con derechos libres de compromisos con terceros.

Se premiará una (1) obra o trabajo por cada renglón convocado. El reconocimiento para cada categoría será de un premio único en metálico equivalente a un millón de bolívares (Bs. 1.000.000) otorgado por el Cenal, junto a un diploma acreditativo y la publicación de la obra bajo el sello de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Por su parte, la CNT pondrá en escena el texto ganador en la mención de dramaturgia durante el año siguiente a la premiación.

Para participar en la III Bienal de Literatura Apacuana 2026, el tema de la obra a desarrollar será libre. Las y los interesados pueden conocer más a través del enlace: https://cenal.gob.ve/?page_id=27272

Por otro lado, el requisito para la presentación de trabajos en la III Bienal de Literatura César Rengifo 2026 será el abordaje de cualquiera entre las siguientes 8 líneas temáticas: Discursos Estéticos; Posturas y Creaciones asociadas al Teatro; el Cuerpo como Sujeto a la Acción Teatral; Formación y Diálogo de Saberes; Gestión y Economía Teatral; Diversidad y Acción Integrativa; Historia del Teatro, así como Teatro y Acción Social. Para mayor información, consultar en el enlace: https://cenal.gob.ve/?page_id=27270

La participación en estas Bienales representa una oportunidad única para que dramaturgos e investigadores de todo el país brinden su invalorable aporte al fortalecimiento de una actividad dramatúrgica bajo códigos propios, que nos caracterice como pueblo soberano y constructor de su devenir en la participación protagónica.

Del sábado 9 de mayo al martes 30 de junio de 2026
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