“El teatro sí es realmente importante”: Marx Cipriani y el aterrizaje del Método Suzuki en Caracas

En una amena y profunda conversación con la periodista Oriana Chirinos en el Noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, la actriz y facilitadora Marx Cipriani reveló los secretos del “Taller intensivo Suzuki y la gramática de los pies”. Lejos de ser una simple clase de actuación, Cipriani describió el método como una filosofía de vida, un riguroso entrenamiento físico-mental que busca revolucionar la presencia escénica del intérprete venezolano a través del control corporal y la energía que nace del contacto con el suelo.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Juan Cano-Redes Sociales

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La entrevista, que sirvió como preámbulo al taller que se dictará en el Teatro Municipal de Caracas (del 5 de junio al 24 de julio), desglosó los orígenes de esta técnica japonesa, su aplicabilidad en el contexto venezolano y la profunda experiencia personal que llevó a Cipriani a traer esta disciplina al país.

El origen: Tadashi Suzuki y el “cuerpo invisible”

Para quienes escuchan por primera vez el término, Marx Cipriani explicó que el método lleva el nombre de su creador, Tadashi Suzuki. Descrito como un dramaturgo, actor e investigador japonés nacido cerca de Hiroshima, Suzuki desarrolló esta técnica en Tokio durante los años 50, fusionando dos vertientes fundamentales del teatro tradicional japonés: el Noh y el Kabuki, con influencias de danzas clásicas y balinesas .

“Es una metodología basada en el teatro físico”, aclaró Cipriani, diferenciándolo del teatro psicológico occidental. Con 60 años de trayectoria mundial y presente en escuelas de Asia, Europa y Norteamérica, el método tiene como objetivo “potenciar el cuerpo invisible del actor”: la respiración, la energía, la concentración y, sobre todo, el control del centro de gravedad .

“El actor necesita dominar todas estas cosas”, enfatizó la actriz, citando a Suzuki para criticar la falta de un estándar físico en la actuación, algo que sí es exigido a los deportistas de alto rendimiento. “El deportista si no está preparado para una competencia no compite, y el actor también tiene un compromiso físico en escena”, sentenció.

La filosofía del “Estado de Crisis”

Uno de los conceptos más potentes que se abordaron en la entrevista fue el del “estado de crisis”. Lejos de tener una connotación negativa, dentro del método Suzuki representa un estado de compromiso físico álgido.

“Es un entrenamiento de mucha rigurosidad física —advirtió Cipriani—. Para poder sobrevivirlo tienes que estar presente, porque si no pierdes el control.”

La explicación técnica revela la profundidad del ejercicio: al someter al cuerpo a una tensión máxima (mediante posturas como la sentadilla sostenida o el stomping-pisadas rítmicas y potentes), el actor aprende a regular su conciencia para que todo el organismo responda a la exigencia. “Desarrollas un nivel de concentración impresionante, un control de la respiración y una administración de la energía”.

Cipriani fue más allá al vincularlo con la resiliencia humana: “El método invita a descubrir quién eres cuando estás en un momento físico contundente, y eso traspolado a la vida: ¿quién eres cuando realmente te encuentras en un momento de dificultad?”. En escena no vale rendirse, y este entrenamiento enseña a “pasar ese estado de estar exhausto y ver cómo la mente controla el cansancio para seguir entregando lo que el arte te pide”.

El Viaje a Toga: Un peregrinaje artístico

La entrevista tomó un cariz íntimo cuando Chirinos preguntó cómo Cipriani llegó a esta formación. La actriz reveló que fue gracias a la sugerencia de la reconocida directora venezolana Marisol Martínez: “Me dijo: ‘Tú deberías ser quien traiga el método Suzuki a Venezuela’. Y yo me lo tomé demasiado en serio”.

En diciembre de 2024, con una ingenuidad que la propia Marx califica como profunda, recibió la noticia de su selección por parte de la Suzuki Company of Toga (SCOT) para realizar una especialización intensiva en la aldea de Toga, en la prefectura de Toyama, Japón .

“Fue viajar a un espacio y entender que hay lugares en donde el teatro sí es realmente importante y económicamente sustentable”, relató con asombro. Describió el Toga Art Park como un complejo cultural autosostenible que cuenta con teatros, residencias y restaurantes, dedicado por completo al ritual escénico . Su entrenamiento, de dos semanas y media con jornadas de mañana, tarde y noche, la confrontó con una sociedad que entiende el trabajo colectivo como una extensión de la disciplina individual.

¿Para quién es el taller?

Aunque el taller está dirigido principalmente a actores (estudiantes o profesionales), Marx Cipriani extendió la invitación a bailarines, intérpretes escénicos y cualquier persona que estudie su cuerpo desde la conciencia interior.

El curso, titulado “Suzuki y la gramática de los pies” , se aleja de la improvisación intuitiva para abrazar la precisión. Se impartirá los viernes de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Teatro Municipal de Caracas. Una particularidad de esta edición es que contará con una muestra abierta al público al finalizar el proceso, un experimento escénico basado en los hallazgos de los participantes.

“Es un entrenamiento que llama a la fuerza interior”, concluyó Cipriani. “Necesitamos estructura, necesitamos que nos pasen cosas nuevas. El venezolano es rebelde, pero es totalmente capaz de asumir el riesgo y descubrir un nuevo ser en la dificultad.” La cita, tanto en los estudios de radio como en el futuro escenario, estaba servida para quienes buscan “una dosis de conocimiento artístico”.

Contacto: Instagram @amarxtecd