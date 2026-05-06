Venezolano Asdrúbal Alamilla gana Concurso Internacional de Ensayo sobre soberanía e imperialismo del Celarg

Asdrúbal Jesús Alamilla González, del estado Carabobo, Venezuela, ganó el Concurso Internacional de Ensayo “Soberanía, imperialismo y pensamiento crítico”, convocado por el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), la Casa de las Américas de Cuba y la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH).

Texto: Prensa Celarg

Su obra “Descolonizar la soberanía: la comuna, trinchera de vida y cuidado” fue seleccionada por unanimidad del jurado dado a su “abordaje de la soberanía desde el anclaje territorial como escenario de lucha frente al imperialismo contemporáneo y el perfeccionamiento de sus mecanismos de dominación”.

El jurado, integrado por Ximena González Broquen, Humberto González Silva y Fernando Luis Rojas López, evaluó 51 ensayos provenientes de 14 países. El acta de veredicto fue firmada el 3 de mayo de 2026, en Caracas. En su dictamen, se destacó la “genealogía histórica crítica de lo comunal, las potencias de la teoría política decolonial, el análisis ecoterritorial y de economías políticas concretas”, elementos que culminan en una “propuesta epistemológica de lo comunal”.

Además, el jurado mencionó para publicación, sin orden jerárquico, estas nueve obras por su calidad y aportes al pensamiento crítico: