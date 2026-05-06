Venezolano Asdrúbal Alamilla gana Concurso Internacional de Ensayo sobre soberanía e imperialismo del Celarg

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Foto: Cortesía / Gemini

Asdrúbal Jesús Alamilla González, del estado Carabobo, Venezuela, ganó el Concurso Internacional de Ensayo “Soberanía, imperialismo y pensamiento crítico”, convocado por el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), la Casa de las Américas de Cuba y la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH).

Texto: Prensa Celarg

Su obra “Descolonizar la soberanía: la comuna, trinchera de vida y cuidado” fue seleccionada por unanimidad del jurado dado a su “abordaje de la soberanía desde el anclaje territorial como escenario de lucha frente al imperialismo contemporáneo y el perfeccionamiento de sus mecanismos de dominación”.

El jurado, integrado por Ximena González Broquen, Humberto González Silva y Fernando Luis Rojas López, evaluó 51 ensayos provenientes de 14 países. El acta de veredicto fue firmada el 3 de mayo de 2026, en Caracas. En su dictamen, se destacó la “genealogía histórica crítica de lo comunal, las potencias de la teoría política decolonial, el análisis ecoterritorial y de economías políticas concretas”, elementos que culminan en una “propuesta epistemológica de lo comunal”.

Además, el jurado mencionó para publicación, sin orden jerárquico, estas nueve obras por su calidad y aportes al pensamiento crítico:

  • “El escudo civilizatorio de Nuestra América: genealogía del pensamiento insurgente frente a la necropolítica imperial del siglo XXI”. Juan Eduardo Romero Jiménez, Venezuela.
  • “Una pasión popular: la soberanía nacional, entre lo abigarrado y lo plebeyo”. Jaime Ortega Reyna, México.
  • “La lucha de clases a escala global y la geopolítica del imperialismo en América Latina: una aproximación desde el materialismo histórico y la teoría crítica”. Patricio Adrián Brodsky, Argentina.
  • “La colaboración médica internacional cubana”. Jean Cruz, Argentina.
  • “Contra el Leviatán en la Nube. Apuntes para la descolonización del pensamiento tecnológico”. Ernesto Acosta, Venezuela.
  • “El águila y la canción necesaria: soberanía, imperialismo y pensamiento crítico en Nuestra América”. Moisés Cárdenas, Venezuela.
  • “Hacia un mundo donde quepan muchos mundos. Neozapatismo, crítica al neoliberalismo global y sus proyecciones contemporáneas”. Karen Muriel Schmidt, Argentina.
  • “¿Cuándo nos cansaremos de respirar el mismo aire que ellos respiran? Una lectura fanoniana de la Declaración de Independencia de Haití”. Marcos Vinícius Lustosa Queiroz, Brasil.
  • “Del Descubrimiento a Monroe 2.0: La doctrina de la dominación y la cruzada del siglo XXI”. Gabriela Segura-Ballar, Costa Rica.

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Publicado por Luigino Bracci

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