“La Reina”: El mito de María Lionza llega al Teatro Alberto de Paz y Mateos 🗓

Del 7 al 24 de mayo, el Teatro Alberto de Paz y Mateos se convertirá en el escenario de “La Reina”, una ambiciosa pieza teatral escrita y protagonizada por Valentina Garrido que se sumerge en el mito de María Lionza, la deidad más importante y controversial del imaginario espiritual venezolano.

Prensa Teatro Alberto de Paz y Mateos / Fotografías: Javier Campos

Bajo la dirección general de Carlos Arroyo y la producción de Chabasquen Producciones, esta propuesta busca rescatar la historia ancestral de esta Diosa para ofrecer un viaje sensorial de reconciliación con la feminidad y la psique colectiva.

Sobre el proceso creativo, Valentina Garrido explica que la pieza es el resultado de meses de investigación profunda: “Estuvimos varios meses investigando, adentrándonos en la historia de esta deidad. Nos basamos en el mito de María Lionza buscando ser lo más apegados posible a nuestra historia, sin tanta influencia de afuera y tratando de no adentrarnos en las aguas religiosas”.

Garrido indica que la obra nace de la mirada de una joven caraqueña impactada desde la infancia por la emblemática escultura de Alejandro Colina, iniciando así una búsqueda por entender los arquetipos femeninos a través de esta deidad.

La puesta en escena destaca por su lenguaje contemporáneo y multidisciplinario, cuenta con la música original de JHOABEAT, el videoarte de Ariana León, la dirección de movimiento de Marcela Lunar, la asesoría antropológica de Eloy Marchán y actos aéreos a cargo de Richard Marín. “Estoy segura de que las personas van a encontrar algo completamente distinto a lo esperado; es la mirada desde la Diosa, entendiendo que la mujer de hoy en día también es una reina”, afirma Garrido sobre este montaje que promete romper con los esquemas tradicionales y sumergir a los espectadores en un viaje inmersivo y lúdico, que traspasa la cuarta pared.

La gran función de estreno se lleva a cabo este jueves 7 de mayo, a las 6 de la tarde, con entrada libre para todo el público. Las funciones regulares continuarán de jueves a sábados a las 6:00 p.m. y los domingos a las 4:00 p.m., con un costo de entrada de 5 dólares (o su equivalente a tasa oficial) disponibles en las taquillas del teatro, antes de cada función. Como parte de sus promociones de temporada, el recinto ofrece entrada gratuita para las mujeres los días jueves y un esquema de 2×1 los días viernes. Cabe destacar que el aforo es de solo 60 personas, para conservar la intimidad de la pieza.

El Teatro Alberto de Paz y Mateos está ubicado en la calle Dr. Ramos de la urbanización Las Palmas, a pocos metros de la avenida Andrés Bello, y cuenta con estacionamiento privado, vigilancia y cafetín para la comodidad de todos los asistentes.