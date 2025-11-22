El país despide a Hernán Marín, máximo exponente del joropo estribillo

Este sábado 22 de noviembre de 2025 se conoció de la partida física de Hernán Marín, destacado músico del oriente venezolano y máximo exponente del joropo estribillo, quien falleció a los 85 años de edad.



Texto: Alba Ciudad, El Tiempo / Foto: Luigino Bracci

El cantante, oriundo de Cumaná, que era patrimonio cultural de la entidad, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) esta semana, motivo por el cual permanecía recluido en el hospital Antonio Patricio de Alcalá.

Marín fue un fiel exponente del joropo oriental y gran defensor de la música tradicional venezolana. Fue un embajador de la música venezolana y se presentó en escenarios nacionales e internacionales, donde dejó en alto el nombre su país nata y mostró la chispa oriental, que lo hizo un intérprete inconfundible.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, publicó en sus redes sociales: “El Rey del Cotorreo, exponente, defensor y portador patrimonial del joropo oriental venezolano, ahora reina desde los cielos del Estado Sucre, oriente entero y Venezuela toda. Hernán Marín deja huella indeleble en el Patrimonio Cultural venezolano. En vida fue reconocido por el presidente Nicolás Maduro con el Premio Nacional de Cultura y ahora le dedicaremos a su memoria y legado la inminente declaración del Joropo venezolano como Patrimonio de la Humanidad. La partida del maestro coincide con el Día del Músico, lo que obliga a compartir las felicitaciones a todas y todos los músicos con esta nota de dolor. Que viva por siempre Hernán Marín y el joropo oriental, tan joropo y tan venezolano como todos los demás”.

Gran parte de su inmensa producción musical está disponible en Alba Ciudad.

Compartimos una de las entrevistas que se hicieron a Hernán Marín en Alba Ciudad, en enero de 2016: