“Mr. Hamlet” de Aquiles Nazoa inicia gira gratuita por seis parroquias de Caracas: fechas, teatros y detalles de la obra

Caracas se prepara para recibir una de las propuestas teatrales más originales del año. Se trata de la gira metropolitana de “Mr. Hamlet”, la célebre versión de la tragedia de Shakespeare escrita por el poeta y humorista venezolano Aquiles Nazoa, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC – Prensa Nacional / Fotos: Prensa MPPC

La pieza, que rinde homenaje al legado del “Ruiseñor de Catuche” en el marco del 50° aniversario de su partida física, se presentará durante todo el mes de mayo en espacios culturales y comunitarios de la capital . Bajo la dirección del maestro Aníbal Grunn, “Mr. Hamlet” fusiona el drama clásico isabelino con la calidez y el humor del sainete caraqueño, ofreciendo una visión satírica, colorida y profundamente venezolana del atribulado príncipe de Dinamarca .

La primera actriz Livia Méndez, fundadora de la CNT, describe la obra como “una manera muy fresca, muy divertida, como acostumbra hacer nuestro teatro venezolano con el sainete que nos caracteriza” . El montaje cuenta con un elenco de 20 actores en escena, matizado por la música original de Ignacio Barreto (que incluye ritmos como bolero, tango y swing) y la dirección coreográfica de Miguel Issa, transformando la duda existencial de Hamlet en una verdadera fiesta criolla .

Circuito de la Gira Metropolitana

La iniciativa, impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y Fundarte, busca democratizar el acceso al teatro, llevando esta pieza fundamental de la dramaturgia nacional a las comunidades . Todas las funciones están pautadas para las 3:00 de la tarde:

– Viernes 8 de mayo: Teatro Catia.

– Domingo 10 de mayo: Casa del Obrero (Propatria).

– Sábado 16 de mayo: Teatro Alameda (San Agustín).

– Domingo 17 de mayo: Teatro San Martín.

– Viernes 22 de mayo: Complejo Guayana Esequiba (San Bernardino).

– Sábado 23 de mayo: Teatro Simón Rodríguez (Maripérez) .

Un clásico que viaja por el país

Cabe destacar que esta gira metropolitana forma parte de una programación más amplia de la CNT para 2026. “Mr. Hamlet” realizó una temporada previa en el Teatro Alberto de Paz y Mateos (Caracas) durante el mes de abril. Posteriormente a estas funciones comunitarias en mayo, la obra tiene previsto desplegarse por cuatro estados del oriente del país, consolidándose como un espectáculo de alcance nacional .

La invitación está abierta a toda la colectividad, organizaciones sociales, familias y amantes del teatro para celebrar el ingenio de Aquiles Nazoa y disfrutar en vivo de esta reinterpretación única de Shakespeare.