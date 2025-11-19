Concierto “Jesús Sevillano canta en Navidad” este viernes en el Teresa Carreño 🗓

Foto: Archivo

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, difundió a través de sus redes sociales la invitación al concierto “Jesús Sevillano canta en Navidad”, un encuentro musical que se realizará con entrada completamente gratuita este viernes 21 de noviembre a las 4:00 p. m., en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo)

El recital contará con la participación de la Orquesta Típica Nacional y el Coro de Cámara Vicente Emilio Sojo, bajo la dirección musical de Yolanda Aranguren. También estarán presentes como invitados especiales el maestro Ángel Rengifo Mendoza en la dirección coral y el pianista Chuchito Sanoja, quienes acompañarán el repertorio del destacado intérprete venezolano.

Tras el éxito rotundo de su reciente presentación en El Sistema, donde colmó la sala, Jesús Sevillano repite ahora en el Teresa Carreño, para ofrecer al público un concierto que honra las tradiciones musicales de la Navidad venezolana y celebra la riqueza sonora del país.

El ministro Villegas extendió la invitación a todas y todos a asistir en familia y disfrutar de este regalo cultural. “Ven con toda tu familia para que disfrutes del concierto ‘Jesús Sevillano canta en Navidad’”, expresó.

La función reafirma el compromiso del Estado venezolano de brindar acceso universal a la cultura y promover los valores artísticos nacionales.

