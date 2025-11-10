El maestro Jesús Sevillano celebra 93 años de vida con cantos de navidad

La sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música (CNASPM) -ahora Quebrada Honda- recibió este 9 de noviembre a más de 600 venezolanos para celebrar, por todo lo alto, la temporada decembrina con el concierto “Jesús Sevillano canta en Navidad”.

Texto: Alba Ciudad (Oriana Chirinos) / Fotos: MPPC (Roiner Ross)

El maestro de la música venezolana celebró también sus 93 años de vida y 72 años de carrera artística junto a la Orquesta Típica Nacional (OTN) y el Coro Vicente Emilio Sojo (CVES), con un repertorio tradicional que incluyó las canciones “Aguinaldo Carupanero”, “Casta Paloma”, “La Barca de Oro”, entre otras, bajo la dirección de la maestra Yolanda Aranguren y junto los invitados especiales, Chucho Sanoja y el director Ángel Rengifo Mendoza.

El público esperó fuera del recinto para disfrutar de este evento gratuito, auspiciado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), en alianza con la Fundación Compañía Nacional de Música (CNM) y su director Alí Alejandro Primera, el Centro Nacional de Acción Social por la Música y el Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

El encuentro inició con las palabras del Ministro para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, quien agradeció a las instituciones que hicieron posible el evento, la directiva de El Sistema; encabezada por su director ejecutivo, Eduardo Méndez; y al maestro Jesús Sevillano. Asimismo, exaltó el significado del encuentro: “Quiero resaltar el hecho de que este encuentro musical se realiza en circunstancias muy complejas para nuestro país. Y la presencia de cada una y cada uno de ustedes aquí, es una ratificación de la voluntad de paz del pueblo de Venezuela”.

Por otro lado, debido al concurrido aforo del concierto, el titular de cultura anunció la repetición del evento: “Y por eso yo me voy a retirar, no sin antes hacer el compromiso de una nueva oportunidad. Vamos a tener que repetir este concierto porque mucha gente se quedó afuera”.

Por su parte, el maestro Sevillano hizo hincapié en la importancia de prevalecer en la difusión de la música venezolana, sobre todo para los jóvenes del país: “Nosotros tenemos que defender, indiscutiblemente, todo lo que significa Venezuela. Venezuela tiene una serie de cosas maravillosas, que nos dan no solamente sus hombres sino su terreno, su amor. Todo lo que es Venezuela es una maravilla. Somos un país muy privilegiado. Por eso es que yo digo que somos el mejor país del mundo. Tenemos tantas cosas buenas, sobre todo esa música. (…) Por eso yo quise dedicarle todo esto al maestro Abreu, porque un muchacho que esté en el sistema no se va a dedicar a las drogas, (…) no se va a dedicar a ser ladrón, si no a ser honesto, honrado y va tratar que todo lo que haga sea en bien de nuestro país”.

Asimismo, el maestro Chucho Sanoja, compartió sus impresiones sobre el legado de Jesús Sevillano: “(Sevillano) es uno de los representantes más valiosos que tiene Venezuela y me permito tomar las palabras del profesor Luis Britto García, quien dice: Sevillano, para salvar la vida, se hizo médico, y para salvar el alma, se hizo cantante”. Sobre la música venezolana compartió que “a la música venezolana no hay que rescatarla, hay que difundirla, cuidarla, agarrar un trapito y quitarle la tierra que tenga, todos los días”.

Por dos horas el público disfrutó de piezas emblemáticas de la época decembrina, que incluyeron otras como “La cabra mocha”, con arreglo Antonio Khan y el querido “Aguinaldo Margariteño”, con arreglo de Luis García. El maestro Ángel Rengifo Mendoza, director del CVES y de la Escuela de Música Lino Gallardo, tuvo un momento único con el coro, donde interpretaron piezas como “El Gallo” y “Pascua Florida”.

Por último, el maestro Chucho Sanoja se unió a Jesús Sevillano para interpretar piezas a piano y voz como “Teresita”, “Flor de Mayo” “Déjame” para el deleite y emoción de un público que selló el concierto con una sentida ovación de pie.

Para conocer más sobre la programación de conciertos de noviembre y diciembre de 2025 de El Sistema, acceda al perfil de Instagram: @quebradahonda_